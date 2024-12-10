Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области
Минобороны: экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области
Вертолет Ми-28 во время боевого вылета. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по личному составу, опорному пункту и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу, опорному пункту и военной автомобильной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника.
"Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — сообщили в Минобороны.
Ранее в понедельник ведомство отчиталось о потерях ВСУ в Курской области за последний сутки. Подразделения российской армии уничтожили в курском пограничье более 200 боевиков, два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномета, сообщили в Минобороны. Общие потери украинской армии за все время боевых действий на Курском направлении составили более 39 460 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1241 боевую бронированную машину и множество другой техники.
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