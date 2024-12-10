https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988301308.html

Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.12.2024

Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по личному составу, опорному пункту и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T05:04

2024-12-10T05:04

2024-12-10T07:56

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890827230_0:143:2913:1782_1920x0_80_0_0_e1049389d4d238ed19dc463adef6edd2.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по личному составу, опорному пункту и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу, опорному пункту и военной автомобильной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — сообщили в Минобороны.Ранее в понедельник ведомство отчиталось о потерях ВСУ в Курской области за последний сутки. Подразделения российской армии уничтожили в курском пограничье более 200 боевиков, два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномета, сообщили в Минобороны. Общие потери украинской армии за все время боевых действий на Курском направлении составили более 39 460 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1241 боевую бронированную машину и множество другой техники.

https://ria.ru/20241209/ssha-1988285175.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность