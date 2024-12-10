Рейтинг@Mail.ru
Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 10.12.2024 (обновлено: 07:56 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988301308.html
Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.12.2024
Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по личному составу, опорному пункту и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T05:04
2024-12-10T07:56
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890827230_0:143:2913:1782_1920x0_80_0_0_e1049389d4d238ed19dc463adef6edd2.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по личному составу, опорному пункту и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу, опорному пункту и военной автомобильной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — сообщили в Минобороны.Ранее в понедельник ведомство отчиталось о потерях ВСУ в Курской области за последний сутки. Подразделения российской армии уничтожили в курском пограничье более 200 боевиков, два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномета, сообщили в Минобороны. Общие потери украинской армии за все время боевых действий на Курском направлении составили более 39 460 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1241 боевую бронированную машину и множество другой техники.
https://ria.ru/20241209/ssha-1988285175.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890827230_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_8b237d040510958ccc654ef0aaae0c94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ, Безопасность
Экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области

Минобороны: экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28 во время боевого вылета
Вертолет Ми-28 во время боевого вылета - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-28 во время боевого вылета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по личному составу, опорному пункту и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу, опорному пункту и военной автомобильной техники ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Госдеп высказался о перспективах мобилизации на Украине с 18 лет
9 декабря, 23:15
Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника.
"Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — сообщили в Минобороны.
Ранее в понедельник ведомство отчиталось о потерях ВСУ в Курской области за последний сутки. Подразделения российской армии уничтожили в курском пограничье более 200 боевиков, два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномета, сообщили в Минобороны. Общие потери украинской армии за все время боевых действий на Курском направлении составили более 39 460 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1241 боевую бронированную машину и множество другой техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала