https://ria.ru/20241210/soveschanie-1988412164.html
Путин 11 декабря проведет совещание с членами правительства
Путин 11 декабря проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 10.12.2024
Путин 11 декабря проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин 11 декабря в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет развитие угольной... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:17
2024-12-10T15:17
2024-12-10T15:17
экономика
россия
кемеровская область
владимир путин
сергей цивилев
роман старовойт
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11 декабря в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет развитие угольной отрасли, сообщает пресс-служба Кремля. "Одиннадцатого декабря Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой встречи станет развитие угольной отрасли. С докладами выступят министр энергетики Сергей Цивилев, министр транспорта Роман Старовойт, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и губернатор Кемеровской области Илья Сердюк", - говорится в сообщении. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20241003/energetika-1976027263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, кемеровская область, владимир путин, сергей цивилев, роман старовойт
Экономика, Россия, Кемеровская область, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Роман Старовойт
Путин 11 декабря проведет совещание с членами правительства
Путин 11 декабря обсудит с членами правительства развитие угольной отрасли