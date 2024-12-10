https://ria.ru/20241210/soveschanie-1988412164.html

Путин 11 декабря проведет совещание с членами правительства

Путин 11 декабря проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 10.12.2024

Путин 11 декабря проведет совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин 11 декабря в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет развитие угольной... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:17

2024-12-10T15:17

2024-12-10T15:17

экономика

россия

кемеровская область

владимир путин

сергей цивилев

роман старовойт

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11 декабря в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет развитие угольной отрасли, сообщает пресс-служба Кремля. "Одиннадцатого декабря Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой встречи станет развитие угольной отрасли. С докладами выступят министр энергетики Сергей Цивилев, министр транспорта Роман Старовойт, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и губернатор Кемеровской области Илья Сердюк", - говорится в сообщении. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20241003/energetika-1976027263.html

россия

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, кемеровская область, владимир путин, сергей цивилев, роман старовойт