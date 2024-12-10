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Путин 11 декабря проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 10.12.2024
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15:17 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/soveschanie-1988412164.html
Путин 11 декабря проведет совещание с членами правительства
Путин 11 декабря проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 10.12.2024
Путин 11 декабря проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин 11 декабря в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет развитие угольной... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:17
2024-12-10T15:17
экономика
россия
кемеровская область
владимир путин
сергей цивилев
роман старовойт
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11 декабря в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет развитие угольной отрасли, сообщает пресс-служба Кремля. "Одиннадцатого декабря Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой встречи станет развитие угольной отрасли. С докладами выступят министр энергетики Сергей Цивилев, министр транспорта Роман Старовойт, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и губернатор Кемеровской области Илья Сердюк", - говорится в сообщении. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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экономика, россия, кемеровская область, владимир путин, сергей цивилев, роман старовойт
Экономика, Россия, Кемеровская область, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Роман Старовойт
Путин 11 декабря проведет совещание с членами правительства

Путин 11 декабря обсудит с членами правительства развитие угольной отрасли

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11 декабря в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства, основной темой станет развитие угольной отрасли, сообщает пресс-служба Кремля.
"Одиннадцатого декабря Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой встречи станет развитие угольной отрасли. С докладами выступят министр энергетики Сергей Цивилев, министр транспорта Роман Старовойт, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и губернатор Кемеровской области Илья Сердюк", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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