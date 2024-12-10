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В Москву на зиму прилетели снегири - РИА Новости, 10.12.2024
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10:02 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/snegiri-1988324763.html
В Москву на зиму прилетели снегири
В Москву на зиму прилетели снегири - РИА Новости, 10.12.2024
В Москву на зиму прилетели снегири
Снегири прилетели в Москву на зиму, их небольшие стаи уже заметили в городских парках, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:02
2024-12-10T10:02
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Снегири прилетели в Москву на зиму, их небольшие стаи уже заметили в городских парках, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Снегири прилетели. Наши специалисты фиксировали небольшие стаи в природно-исторических парках "Москворецкий", "Останкино" и "Битцевский лес". Птица с ярким опереньем давно стала традиционным символом зимы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мире существует около 10 видов снегирей. Оттенки у них разные – не все птицы имеют красную грудку. У вида, который обитает в Москве, выражен половой диморфизм: у самки окраска серо-бурая. "Большая часть снегирей улетает из Москвы в период гнездования, некоторые особи остаются в окрестностях круглый год. Летом они живут в подмосковных лесах и на безлюдных территориях московских природных парков. Увидеть их в это время сложно, птицы прячутся в кронах деревьев. С наступлением холодов снегири сбиваются в шумные стаи и перемещаются ближе к человеку в поисках корма", - уточняется в сообщении.
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Хорошие новости, Москва, Общество
В Москву на зиму прилетели снегири

В московских парках заметили небольшие стаи снегирей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСнегири у кормушки
Снегири у кормушки - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Снегири у кормушки. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Снегири прилетели в Москву на зиму, их небольшие стаи уже заметили в городских парках, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«
"Снегири прилетели. Наши специалисты фиксировали небольшие стаи в природно-исторических парках "Москворецкий", "Останкино" и "Битцевский лес". Птица с ярким опереньем давно стала традиционным символом зимы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мире существует около 10 видов снегирей. Оттенки у них разные – не все птицы имеют красную грудку. У вида, который обитает в Москве, выражен половой диморфизм: у самки окраска серо-бурая.
"Большая часть снегирей улетает из Москвы в период гнездования, некоторые особи остаются в окрестностях круглый год. Летом они живут в подмосковных лесах и на безлюдных территориях московских природных парков. Увидеть их в это время сложно, птицы прячутся в кронах деревьев. С наступлением холодов снегири сбиваются в шумные стаи и перемещаются ближе к человеку в поисках корма", - уточняется в сообщении.
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