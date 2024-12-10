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Новые власти Сирии проведут перепись населения - РИА Новости, 10.12.2024
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07:40 10.12.2024 (обновлено: 07:41 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/smi-1988307916.html
Новые власти Сирии проведут перепись населения
Новые власти Сирии проведут перепись населения - РИА Новости, 10.12.2024
Новые власти Сирии проведут перепись населения
Новая администрация Сирии после переходного процесса объявит "дорожную карту", которая подразумевает проведение переписи населения, создание новой конституции и РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T07:40
2024-12-10T07:41
в мире
россия
москва
сирия
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Новая администрация Сирии после переходного процесса объявит "дорожную карту", которая подразумевает проведение переписи населения, создание новой конституции и проведение свободных выборов, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet, ссылаясь на собственные источники. "Теперь настало время строительства новой Сирии. После создания временной администрации будет объявлена "дорожная карта". Будет организован процесс создания новой конституции, переписи населения и свободных выборов", - пишет издание. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988299434.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Новые власти Сирии проведут перепись населения

Hrriyet: власти Сирии проведут перепись населения и создадут новую Конституцию

© AP Photo / Omar SanadikiОбстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024. Архивное фото
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АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Новая администрация Сирии после переходного процесса объявит "дорожную карту", которая подразумевает проведение переписи населения, создание новой конституции и проведение свободных выборов, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet, ссылаясь на собственные источники.
"Теперь настало время строительства новой Сирии. После создания временной администрации будет объявлена "дорожная карта". Будет организован процесс создания новой конституции, переписи населения и свободных выборов", - пишет издание.
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Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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