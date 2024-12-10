https://ria.ru/20241210/smi-1988307916.html

Новые власти Сирии проведут перепись населения

Новые власти Сирии проведут перепись населения - РИА Новости, 10.12.2024

Новые власти Сирии проведут перепись населения

Новая администрация Сирии после переходного процесса объявит "дорожную карту", которая подразумевает проведение переписи населения, создание новой конституции и РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T07:40

2024-12-10T07:40

2024-12-10T07:41

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АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Новая администрация Сирии после переходного процесса объявит "дорожную карту", которая подразумевает проведение переписи населения, создание новой конституции и проведение свободных выборов, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet, ссылаясь на собственные источники. "Теперь настало время строительства новой Сирии. После создания временной администрации будет объявлена "дорожная карта". Будет организован процесс создания новой конституции, переписи населения и свободных выборов", - пишет издание. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988299434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024