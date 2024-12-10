Новые власти Сирии проведут перепись населения
Hrriyet: власти Сирии проведут перепись населения и создадут новую Конституцию
© AP Photo / Omar SanadikiОбстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024. Архивное фото
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АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Новая администрация Сирии после переходного процесса объявит "дорожную карту", которая подразумевает проведение переписи населения, создание новой конституции и проведение свободных выборов, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet, ссылаясь на собственные источники.
"Теперь настало время строительства новой Сирии. После создания временной администрации будет объявлена "дорожная карта". Будет организован процесс создания новой конституции, переписи населения и свободных выборов", - пишет издание.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.