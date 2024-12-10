https://ria.ru/20241210/skidka-1988442930.html
Комитет ГД одобрил поправки по оплате штрафов за нарушение ПДД
Комитет ГД одобрил поправки по оплате штрафов за нарушение ПДД - РИА Новости, 10.12.2024
Комитет ГД одобрил поправки по оплате штрафов за нарушение ПДД
Скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% с 1 января 2025 года, такую поправку одобрил комитет... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:33
2024-12-10T16:33
2024-12-10T16:33
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% с 1 января 2025 года, такую поправку одобрил комитет ГД по госстроительству. Законопроектом предлагается увеличить срок оплаты штрафы со "скидкой" с 20 до 30 дней со дня вынесения постановления, при этом отмечается, что штраф может быть уплачен в размере семидесяти пяти процентов от суммы наложенного административного штрафа, вместо ранее установленной половины штрафа. "В части 13 статьи 32.2 слово "двадцати" заменить словом "тридцати", слово "половины" заменить словами "семидесяти пяти процентов от", - сказано в тексте поправок.
https://ria.ru/20241210/shtraf-1988404342.html
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общество, госдума рф
Комитет ГД одобрил поправки по оплате штрафов за нарушение ПДД
Скидка на оплату штрафа за нарушение ПДД может составить 25% с 2025 года
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% с 1 января 2025 года, такую поправку одобрил комитет ГД по госстроительству.
Законопроектом предлагается увеличить срок оплаты штрафы со "скидкой" с 20 до 30 дней со дня вынесения постановления, при этом отмечается, что штраф может быть уплачен в размере семидесяти пяти процентов от суммы наложенного административного штрафа, вместо ранее установленной половины штрафа.
"В части 13 статьи 32.2 слово "двадцати" заменить словом "тридцати", слово "половины" заменить словами "семидесяти пяти процентов от", - сказано в тексте поправок.