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Сийярто: Венгрия наложит вето в случае введения ЕС антигрузинских санкций
Сийярто: Венгрия наложит вето в случае введения ЕС антигрузинских санкций - РИА Новости, 10.12.2024
Сийярто: Венгрия наложит вето в случае введения ЕС антигрузинских санкций
Венгрия наложит вето, если поступит предложение ввести санкции ЕС против главы МВД и других должностных лиц Грузии, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:54
2024-12-10T18:54
2024-12-10T18:59
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БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. Венгрия наложит вето, если поступит предложение ввести санкции ЕС против главы МВД и других должностных лиц Грузии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."В последние минуты из Брюсселя поступило совершенно абсурдное предложение ввести санкции против министра внутренних дел Грузии и двух начальников полиции. Это нонсенс, возмутительно, для этого нет никаких оснований. Венгрия категорически против включения грузинских должностных лиц в санкционный список, и если такое предложение поступит, мы, конечно, наложим вето, в этом все могут быть уверены", - сказал Сийярто на пресс-конференции с грузинской коллегой, которая транслировалась в соцсети Facebook*.Новая глава МИД Грузии Мака Бочоришвили совершила во вторник первый зарубежный визит в Будапешт.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
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в мире, венгрия, грузия, брюссель, петер сийярто, мака бочоришвили, евросоюз
В мире, Венгрия, Грузия, Брюссель, Петер Сийярто, Мака Бочоришвили, Евросоюз
Сийярто: Венгрия наложит вето в случае введения ЕС антигрузинских санкций
Сийярто: Венгрия наложит вето, если ЕС введет санкции против главы МВД Грузии