https://ria.ru/20241210/siyyarto-1988487546.html

Сийярто: Венгрия наложит вето в случае введения ЕС антигрузинских санкций

Сийярто: Венгрия наложит вето в случае введения ЕС антигрузинских санкций - РИА Новости, 10.12.2024

Сийярто: Венгрия наложит вето в случае введения ЕС антигрузинских санкций

Венгрия наложит вето, если поступит предложение ввести санкции ЕС против главы МВД и других должностных лиц Грузии, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:54

2024-12-10T18:54

2024-12-10T18:59

в мире

венгрия

грузия

брюссель

петер сийярто

мака бочоришвили

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. Венгрия наложит вето, если поступит предложение ввести санкции ЕС против главы МВД и других должностных лиц Грузии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."В последние минуты из Брюсселя поступило совершенно абсурдное предложение ввести санкции против министра внутренних дел Грузии и двух начальников полиции. Это нонсенс, возмутительно, для этого нет никаких оснований. Венгрия категорически против включения грузинских должностных лиц в санкционный список, и если такое предложение поступит, мы, конечно, наложим вето, в этом все могут быть уверены", - сказал Сийярто на пресс-конференции с грузинской коллегой, которая транслировалась в соцсети Facebook*.Новая глава МИД Грузии Мака Бочоришвили совершила во вторник первый зарубежный визит в Будапешт.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская

https://ria.ru/20241204/zakharova-1987425528.html

венгрия

грузия

брюссель

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в мире, венгрия, грузия, брюссель, петер сийярто, мака бочоришвили, евросоюз