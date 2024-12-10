https://ria.ru/20241210/sistema-1988336488.html

FT рассказала, почему не работает инженерная система ВСУ

FT рассказала, почему не работает инженерная система ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024

FT рассказала, почему не работает инженерная система ВСУ

Инженерная система ВСУ практически не работает из-за того, что военных инженеров отправляют на штурмы, не позволяя им выполнять свою работу, которая ложится на... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:46

2024-12-10T10:46

2024-12-10T10:53

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Инженерная система ВСУ практически не работает из-за того, что военных инженеров отправляют на штурмы, не позволяя им выполнять свою работу, которая ложится на плечи обычных пехотинцев, что еще больше истощает их силы, пишет издание Financial Times со ссылкой на командира штурмового батальона ВСУ Станислава Буниятова. "Инженерные подразделения Украины настолько истощены, что ответственность ложится на местные власти, которые используют пехотные бригады в качестве подрядчиков, а небольшое количество инженеров контролирует работу на первой линии обороны. Вдобавок ко всему, многие военные инженеры были переброшены на заполнение пробелов на передовой, поскольку официально они классифицируются как "тыловые подразделения", - пишет издание. По словам Буниятова, боевой потенциал пехотинца сводится к нулю, если ему приходится тратить энергию на строительство позиций днем, особенно зимой, вместо специального инженерного корпуса. Он добавил, что если бы военных инженеров "не отправляли на штурмовые операции, а позволяли бы им профессионально выполнять свою работу..., то все бы работало". "Сейчас система либо вообще не работает, либо работает в малой степени", - заявил собеседник издания.

https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985118582.html

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украина, вооруженные силы украины, в мире