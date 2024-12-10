Рейтинг@Mail.ru
FT рассказала, почему не работает инженерная система ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 10.12.2024 (обновлено: 10:53 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/sistema-1988336488.html
FT рассказала, почему не работает инженерная система ВСУ
FT рассказала, почему не работает инженерная система ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
FT рассказала, почему не работает инженерная система ВСУ
Инженерная система ВСУ практически не работает из-за того, что военных инженеров отправляют на штурмы, не позволяя им выполнять свою работу, которая ложится на... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:46
2024-12-10T10:53
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154891/49/1548914931_0:42:1500:886_1920x0_80_0_0_258c0d711f03ff0959e3bbca884e20b1.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Инженерная система ВСУ практически не работает из-за того, что военных инженеров отправляют на штурмы, не позволяя им выполнять свою работу, которая ложится на плечи обычных пехотинцев, что еще больше истощает их силы, пишет издание Financial Times со ссылкой на командира штурмового батальона ВСУ Станислава Буниятова. "Инженерные подразделения Украины настолько истощены, что ответственность ложится на местные власти, которые используют пехотные бригады в качестве подрядчиков, а небольшое количество инженеров контролирует работу на первой линии обороны. Вдобавок ко всему, многие военные инженеры были переброшены на заполнение пробелов на передовой, поскольку официально они классифицируются как "тыловые подразделения", - пишет издание. По словам Буниятова, боевой потенциал пехотинца сводится к нулю, если ему приходится тратить энергию на строительство позиций днем, особенно зимой, вместо специального инженерного корпуса. Он добавил, что если бы военных инженеров "не отправляли на штурмовые операции, а позволяли бы им профессионально выполнять свою работу..., то все бы работало". "Сейчас система либо вообще не работает, либо работает в малой степени", - заявил собеседник издания.
https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985118582.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154891/49/1548914931_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_3ba91bb36bd4b59538f5239a03bcab55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
FT рассказала, почему не работает инженерная система ВСУ

FT: инженерная система ВСУ не работает из-за отправки специалистов на штурмы

© Фото : Генштаб ВСУУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Генштаб ВСУ
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Инженерная система ВСУ практически не работает из-за того, что военных инженеров отправляют на штурмы, не позволяя им выполнять свою работу, которая ложится на плечи обычных пехотинцев, что еще больше истощает их силы, пишет издание Financial Times со ссылкой на командира штурмового батальона ВСУ Станислава Буниятова.
«
"Инженерные подразделения Украины настолько истощены, что ответственность ложится на местные власти, которые используют пехотные бригады в качестве подрядчиков, а небольшое количество инженеров контролирует работу на первой линии обороны. Вдобавок ко всему, многие военные инженеры были переброшены на заполнение пробелов на передовой, поскольку официально они классифицируются как "тыловые подразделения", - пишет издание.
По словам Буниятова, боевой потенциал пехотинца сводится к нулю, если ему приходится тратить энергию на строительство позиций днем, особенно зимой, вместо специального инженерного корпуса. Он добавил, что если бы военных инженеров "не отправляли на штурмовые операции, а позволяли бы им профессионально выполнять свою работу..., то все бы работало".
"Сейчас система либо вообще не работает, либо работает в малой степени", - заявил собеседник издания.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Марочко сообщил о проблемах с обеспечением у ВСУ на ряде направлений
22 ноября, 07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала