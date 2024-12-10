https://ria.ru/20241210/siriya-1988519491.html

Хезболла надеется, что власти Сирии выступят против израильской оккупации

Хезболла надеется, что власти Сирии выступят против израильской оккупации - РИА Новости, 10.12.2024

Хезболла надеется, что власти Сирии выступят против израильской оккупации

Новое руководство в Дамаске должно выступить против агрессивных действий Израиля в отношении Сирии, сообщается в заявлении пресс-службы ливанского движения... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T23:42

2024-12-10T23:42

2024-12-10T23:53

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обострение ситуации в сирии — 2024

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БЕЙРУТ, 10 дек - РИА Новости. Новое руководство в Дамаске должно выступить против агрессивных действий Израиля в отношении Сирии, сообщается в заявлении пресс-службы ливанского движения "Хезболлах"."Мы надеемся, что в Сирии будет стабильность на основании решения ее граждан, и (страна – ред.) сможет возродиться и займет позицию против израильской оккупации, выступая против внешнего вмешательства в свои дела", - написано в заявлении.В понедельник израильская авиация нанесла массированные удары по военным объектам на всей территории Сирии, атаковав порт в Латакии, военные базы в провинциях Дамаск и Хомс, научно-исследовательские центры и заводы оборонного ведомства. Помимо этого, согласно данным сирийской газеты Аль-Ватан, в ночь на понедельник израильские военные заняли сирийскую провинцию Кунейтра на сирийский Голанских высотах, закрепив свои позиции в 50 километрах от Дамаска.

https://ria.ru/20241210/izrail-1988494616.html

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Дарья Буймова

в мире, сирия, хезболла, обострение ситуации в сирии — 2024, дамаск (город), израиль