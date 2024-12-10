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Хезболла надеется, что власти Сирии выступят против израильской оккупации - РИА Новости, 10.12.2024
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23:42 10.12.2024 (обновлено: 23:53 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/siriya-1988519491.html
Хезболла надеется, что власти Сирии выступят против израильской оккупации
Хезболла надеется, что власти Сирии выступят против израильской оккупации - РИА Новости, 10.12.2024
Хезболла надеется, что власти Сирии выступят против израильской оккупации
Новое руководство в Дамаске должно выступить против агрессивных действий Израиля в отношении Сирии, сообщается в заявлении пресс-службы ливанского движения... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T23:42
2024-12-10T23:53
в мире
сирия
хезболла
обострение ситуации в сирии — 2024
дамаск (город)
израиль
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БЕЙРУТ, 10 дек - РИА Новости. Новое руководство в Дамаске должно выступить против агрессивных действий Израиля в отношении Сирии, сообщается в заявлении пресс-службы ливанского движения "Хезболлах"."Мы надеемся, что в Сирии будет стабильность на основании решения ее граждан, и (страна – ред.) сможет возродиться и займет позицию против израильской оккупации, выступая против внешнего вмешательства в свои дела", - написано в заявлении.В понедельник израильская авиация нанесла массированные удары по военным объектам на всей территории Сирии, атаковав порт в Латакии, военные базы в провинциях Дамаск и Хомс, научно-исследовательские центры и заводы оборонного ведомства. Помимо этого, согласно данным сирийской газеты Аль-Ватан, в ночь на понедельник израильские военные заняли сирийскую провинцию Кунейтра на сирийский Голанских высотах, закрепив свои позиции в 50 километрах от Дамаска.
https://ria.ru/20241210/izrail-1988494616.html
сирия
дамаск (город)
израиль
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в мире, сирия, хезболла, обострение ситуации в сирии — 2024, дамаск (город), израиль
В мире, Сирия, Хезболла, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Дамаск (город), Израиль
Хезболла надеется, что власти Сирии выступят против израильской оккупации

Хезболла призвала новое руководство Сирии выступить против агрессии Израиля

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильская бронетехника вблизи Голанских высот в деревне Мадждаль-Шамс
Израильская бронетехника вблизи Голанских высот в деревне Мадждаль-Шамс - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника вблизи Голанских высот в деревне Мадждаль-Шамс. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 10 дек - РИА Новости. Новое руководство в Дамаске должно выступить против агрессивных действий Израиля в отношении Сирии, сообщается в заявлении пресс-службы ливанского движения "Хезболлах".
"Мы надеемся, что в Сирии будет стабильность на основании решения ее граждан, и (страна – ред.) сможет возродиться и займет позицию против израильской оккупации, выступая против внешнего вмешательства в свои дела", - написано в заявлении.
В понедельник израильская авиация нанесла массированные удары по военным объектам на всей территории Сирии, атаковав порт в Латакии, военные базы в провинциях Дамаск и Хомс, научно-исследовательские центры и заводы оборонного ведомства. Помимо этого, согласно данным сирийской газеты Аль-Ватан, в ночь на понедельник израильские военные заняли сирийскую провинцию Кунейтра на сирийский Голанских высотах, закрепив свои позиции в 50 километрах от Дамаска.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Израиль нанесет удар по Сирии, если Иран укрепит присутствие в стране
Вчера, 19:19
 
В миреСирияХезболлаОбострение ситуации в Сирии — 2024Дамаск (город)Израиль
 
 
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