https://ria.ru/20241210/siriya-1988519491.html
Хезболла надеется, что власти Сирии выступят против израильской оккупации
Хезболла надеется, что власти Сирии выступят против израильской оккупации - РИА Новости, 10.12.2024
Хезболла надеется, что власти Сирии выступят против израильской оккупации
Новое руководство в Дамаске должно выступить против агрессивных действий Израиля в отношении Сирии, сообщается в заявлении пресс-службы ливанского движения... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T23:42
2024-12-10T23:42
2024-12-10T23:53
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БЕЙРУТ, 10 дек - РИА Новости. Новое руководство в Дамаске должно выступить против агрессивных действий Израиля в отношении Сирии, сообщается в заявлении пресс-службы ливанского движения "Хезболлах"."Мы надеемся, что в Сирии будет стабильность на основании решения ее граждан, и (страна – ред.) сможет возродиться и займет позицию против израильской оккупации, выступая против внешнего вмешательства в свои дела", - написано в заявлении.В понедельник израильская авиация нанесла массированные удары по военным объектам на всей территории Сирии, атаковав порт в Латакии, военные базы в провинциях Дамаск и Хомс, научно-исследовательские центры и заводы оборонного ведомства. Помимо этого, согласно данным сирийской газеты Аль-Ватан, в ночь на понедельник израильские военные заняли сирийскую провинцию Кунейтра на сирийский Голанских высотах, закрепив свои позиции в 50 километрах от Дамаска.
https://ria.ru/20241210/izrail-1988494616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, хезболла, обострение ситуации в сирии — 2024, дамаск (город), израиль
В мире, Сирия, Хезболла, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Дамаск (город), Израиль
Хезболла надеется, что власти Сирии выступят против израильской оккупации
Хезболла призвала новое руководство Сирии выступить против агрессии Израиля