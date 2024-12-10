https://ria.ru/20241210/siriya-1988516393.html

ООН по возможности продолжает работу в Сирии

ООН по возможности продолжает работу в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024

ООН по возможности продолжает работу в Сирии

ООН продолжает свою деятельность в Сирии там, где это позволяет ситуация в области безопасности, комендантский час в некоторых городах препятствует доставке... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T22:45

2024-12-10T22:45

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ЖЕНЕВА, 10 дек – РИА Новости. ООН продолжает свою деятельность в Сирии там, где это позволяет ситуация в области безопасности, комендантский час в некоторых городах препятствует доставке помощи, говорится в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "Несмотря на вызовы и нестабильную обстановку, ООН и ее партнеры продолжают свою деятельность в той мере, в какой это позволяет ситуация в области безопасности", - сказано в документе. Отмечается, что ограничения на передвижение, в том числе комендантский час, затрудняют движение товаров и услуг. "По-прежнему поступают сообщения об авиаударах и других боевых действиях в Дамаске, в сельской местности Дамаска, в Даре и в Эс-Сувайде. По состоянию на 9 декабря поступали сообщения о разграблении складов гуманитарной помощи, в том числе агентств ООН и Сирийского арабского общества Красного Полумесяца, но они еще не подтверждены", - уточняют в УКГВ. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988511965.html

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в мире, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, оон