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СМИ: сирийская оппозиция казнила родственника Асада
СМИ: сирийская оппозиция казнила родственника Асада - РИА Новости, 10.12.2024
СМИ: сирийская оппозиция казнила родственника Асада
Сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Башара Асада Сулеймана, сообщает Alkhali24. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T21:38
2024-12-10T21:38
2024-12-10T21:38
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Башара Асада Сулеймана, сообщает Alkhali24."С прибытием в Латакию авангарда сирийских повстанцев было объявлено, что Сулейман аль-Асад, руководивший силами национальной обороны, был убит", — говорится в тексте.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной.Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище.
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в мире, сирия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, россия
В мире, Сирия, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Россия
СМИ: сирийская оппозиция казнила родственника Асада
Alkhali24: сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Асада