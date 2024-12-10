https://ria.ru/20241210/siriya-1988508716.html

Командиры подконтрольной курдам группировки заявили о выходе из СДС

Командиры подконтрольной курдам группировки заявили о выходе из СДС - РИА Новости, 10.12.2024

Командиры подконтрольной курдам группировки заявили о выходе из СДС

Командиры из "Военного совета Дейр-эз-Зора", контролировавшегося курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС), заявили о решении войти в состав... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:58

2024-12-10T20:58

2024-12-10T20:58

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БЕЙРУТ, 10 дек - РИА Новости. Командиры из "Военного совета Дейр-эз-Зора", контролировавшегося курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС), заявили о решении войти в состав вооруженной оппозиции, которая в воскресенье взяла под контроль Дамаск, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. Курдские формирования, поддерживаемые силами США, на сегодняшний день контролируют север Сирии - провинции Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор, а также часть северо-востока провинции Алеппо в районе Манбидж. На подконтрольных курдам расположены военные базы США, также в провинции Дейр-эз-Зор проявляют активность разрозненные отряды террористической группировки ИГ*. "Командиры из "Военного совета Дейр-эз-Зора" заявили о своем выходе из СДС и присоединении к "совместным силам в Дамаске", - сообщает телеканал. Таким образом, согласно данным телеканала, провинция Дейр-эз-Зор и восточный берег реки Евфрат окажутся под контролем вооруженной оппозиции в Дамаске. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

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в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024