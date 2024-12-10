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Командиры подконтрольной курдам группировки заявили о выходе из СДС - РИА Новости, 10.12.2024
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20:58 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/siriya-1988508716.html
Командиры подконтрольной курдам группировки заявили о выходе из СДС
Командиры подконтрольной курдам группировки заявили о выходе из СДС - РИА Новости, 10.12.2024
Командиры подконтрольной курдам группировки заявили о выходе из СДС
Командиры из "Военного совета Дейр-эз-Зора", контролировавшегося курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС), заявили о решении войти в состав... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T20:58
2024-12-10T20:58
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БЕЙРУТ, 10 дек - РИА Новости. Командиры из "Военного совета Дейр-эз-Зора", контролировавшегося курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС), заявили о решении войти в состав вооруженной оппозиции, которая в воскресенье взяла под контроль Дамаск, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. Курдские формирования, поддерживаемые силами США, на сегодняшний день контролируют север Сирии - провинции Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор, а также часть северо-востока провинции Алеппо в районе Манбидж. На подконтрольных курдам расположены военные базы США, также в провинции Дейр-эз-Зор проявляют активность разрозненные отряды террористической группировки ИГ*. "Командиры из "Военного совета Дейр-эз-Зора" заявили о своем выходе из СДС и присоединении к "совместным силам в Дамаске", - сообщает телеканал. Таким образом, согласно данным телеканала, провинция Дейр-эз-Зор и восточный берег реки Евфрат окажутся под контролем вооруженной оппозиции в Дамаске. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988355117.html
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в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Командиры подконтрольной курдам группировки заявили о выходе из СДС

Al Mayadeen: командиры "Военного совета Дейр-эз-Зора" заявили о выходе из СДС

© AP Photo / Baderkhan Ahmad"Сирийские демократические силы" (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии
Сирийские демократические силы (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
"Сирийские демократические силы" (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 10 дек - РИА Новости. Командиры из "Военного совета Дейр-эз-Зора", контролировавшегося курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС), заявили о решении войти в состав вооруженной оппозиции, которая в воскресенье взяла под контроль Дамаск, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
Курдские формирования, поддерживаемые силами США, на сегодняшний день контролируют север Сирии - провинции Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор, а также часть северо-востока провинции Алеппо в районе Манбидж. На подконтрольных курдам расположены военные базы США, также в провинции Дейр-эз-Зор проявляют активность разрозненные отряды террористической группировки ИГ*.
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания Военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Это лишь начало". Что происходит в Сирии
8 декабря, 15:18
"Командиры из "Военного совета Дейр-эз-Зора" заявили о своем выходе из СДС и присоединении к "совместным силам в Дамаске", - сообщает телеканал.
Таким образом, согласно данным телеканала, провинция Дейр-эз-Зор и восточный берег реки Евфрат окажутся под контролем вооруженной оппозиции в Дамаске.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
Члены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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