https://ria.ru/20241210/siriya-1988500757.html

Эксперт рассказал, что ждет Сирию при новой власти

Эксперт рассказал, что ждет Сирию при новой власти - РИА Новости, 10.12.2024

Эксперт рассказал, что ждет Сирию при новой власти

Сирию при новой власти ждет эпоха политического ислама, однако не исключено возвращение к светским основам государства, одним из главных вызовов для новых... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:00

2024-12-10T20:00

2024-12-10T20:00

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БАГДАД, 10 дек - РИА Новости. Сирию при новой власти ждет эпоха политического ислама, однако не исключено возвращение к светским основам государства, одним из главных вызовов для новых властей в ближайшее время станет курдский вопрос, заявил РИА Новости профессор политологии Университета Эль-Мустансирия в Багдаде Исам аль-Фили. "Если говорить о будущем Сирии после Асада, то в качестве первоначальных характеристик появятся признаки так называемого исламского государства. Думаю, контроль за властью на этом этапе будет у Абу Мухаммеда аль-Джулани, известного теперь как Ахмед аш-Шараа (глава группировки "Хайат тахрир аш-Шам" - ред.)", - сказал эксперт. "Что касается переходного правительства и тех, к кому власть перейдет после этого, то их основу будут составлять исламские группировки при отсутствии представителей светской образованной элиты", - считает аналитик. По мнению аль-Фили, такое положение дел "будет зависеть от характера переходного периода и сохранится временно". "Думаю, если сирийский народ сделает правильный выбор, то этот выбор будет в пользу светского государства, поскольку Сирия является неотъемлемой частью (мира, основанного на - ред.) концепции светского либерализма", - пояснил он. Курдский вопрос станет "одним из главных вызовов" для новых властей, поскольку на этом направлении пересекаются интересы Турции, США и ряда других игроков в регионе, считает эксперт. "Турция хочет, чтобы на этом направлении решение оставалось за ней. Как представляется, она добилась успеха… Предполагаю, что Сирия будет двигаться в сторону федеративного устройства… с учетом заявлений президента США Джо Байдена о необходимости защищать американские интересы на востоке Сирии. Подразумевается, что США остаются основной поддержкой для курдов, в то время как Турция обвиняет их в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК, признана в Турции террористической - ред.)", - пояснил он. По мнению эксперта, США будут стремиться к тому, чтобы иметь рычаги влияния на новые власти в Сирии с целью "не допустить возвращения в страну своих конкурентов в регионе - Иран и Россию". Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Турецкие ВС проводят военные операции против РПК на севере Сирии. Согласно позиции турецких властей, РПК ведет в регионе террористическую деятельность под прикрытием SDF. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html

https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

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