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Более 50 тысяч граждан пересекли границу Сирии и Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2024
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18:44 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/siriya-1988479042.html
Более 50 тысяч граждан пересекли границу Сирии и Ливана, пишут СМИ
Более 50 тысяч граждан пересекли границу Сирии и Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2024
Более 50 тысяч граждан пересекли границу Сирии и Ливана, пишут СМИ
Границу Сирии и Ливана пересекли более 50 тысяч граждан после прихода вооруженной оппозиции в Дамаск, сообщает ливанский телеканал LBC. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:44
2024-12-10T18:44
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БЕЙРУТ, 10 дек - РИА Новости. Границу Сирии и Ливана пересекли более 50 тысяч граждан после прихода вооруженной оппозиции в Дамаск, сообщает ливанский телеканал LBC. "По последним данным телеканала, на данный момент с воскресенья количество сирийских и ливанских беженцев, которые с ночи воскресенья пересекли границу в районе Кусейр (сирийский пограничный город) и в других районах провинции Хомс на территорию Ливана превысило 50 тысяч человек",- сообщает телеканал. По данным телеканала, большинство прибывших в Ливан являются сторонниками бывшей власти и представителями шиитской конфессии. Корреспондент телеканала в свою очередь находясь на главном пограничном переходе "Маснаа" сообщила, что уже третьи сутки на границе очень напряженная обстановка в связи с тем, что тысячи людей продолжают подходить к пограничному ливанскому контролю, пытаясь покинуть территорию Сирии. "Многие граждане Сирии пытаются пересечь границу, вопреки отсутствию необходимых документов. Армия и службы безопасности контролируют ситуацию. В первую очередь решается вопрос наименее защищенного слоя населения - тяжело больные и граждане с маленькими детьми",- рассказала корреспондент. Тысячи людей расположились на дороге у въезда на территорию Ливана, заявив, что предпочтут остаться на границе на улице, вместо того, чтобы вернуться в Сирию, где опасаются расправ со стороны вооруженной оппозиции. В понедельник вечером, тысячи беженцев из Сирии на КПП "Маснаа" предприняли попытку прорвать кордон ливанских силовиков и перейти на территорию Ливана без оформления каких либо документов. Однако силовикам удалось сдержать волну людей и стабилизировать ситуацию. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241203/siriya-1987005865.html
https://ria.ru/20240926/bezhentsy-1974912300.html
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в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Более 50 тысяч граждан пересекли границу Сирии и Ливана, пишут СМИ

LBC: границу Сирии и Ливана пересекли более 50 тысяч граждан за двое суток

© AP Photo / Hassan AmmarЛюди въезжают в Сирию через пограничный пункт в долине Бекаа, Ливан
Люди въезжают в Сирию через пограничный пункт в долине Бекаа, Ливан - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди въезжают в Сирию через пограничный пункт в долине Бекаа, Ливан. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 10 дек - РИА Новости. Границу Сирии и Ливана пересекли более 50 тысяч граждан после прихода вооруженной оппозиции в Дамаск, сообщает ливанский телеканал LBC.
"По последним данным телеканала, на данный момент с воскресенья количество сирийских и ливанских беженцев, которые с ночи воскресенья пересекли границу в районе Кусейр (сирийский пограничный город) и в других районах провинции Хомс на территорию Ливана превысило 50 тысяч человек",- сообщает телеканал.
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По данным телеканала, большинство прибывших в Ливан являются сторонниками бывшей власти и представителями шиитской конфессии.
Корреспондент телеканала в свою очередь находясь на главном пограничном переходе "Маснаа" сообщила, что уже третьи сутки на границе очень напряженная обстановка в связи с тем, что тысячи людей продолжают подходить к пограничному ливанскому контролю, пытаясь покинуть территорию Сирии.
"Многие граждане Сирии пытаются пересечь границу, вопреки отсутствию необходимых документов. Армия и службы безопасности контролируют ситуацию. В первую очередь решается вопрос наименее защищенного слоя населения - тяжело больные и граждане с маленькими детьми",- рассказала корреспондент.
Тысячи людей расположились на дороге у въезда на территорию Ливана, заявив, что предпочтут остаться на границе на улице, вместо того, чтобы вернуться в Сирию, где опасаются расправ со стороны вооруженной оппозиции.
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В понедельник вечером, тысячи беженцев из Сирии на КПП "Маснаа" предприняли попытку прорвать кордон ливанских силовиков и перейти на территорию Ливана без оформления каких либо документов. Однако силовикам удалось сдержать волну людей и стабилизировать ситуацию.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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