https://ria.ru/20241210/siriya-1988477724.html

Reuters: сирийская оппозиция приказала бойцам покинуть захваченные города

Reuters: сирийская оппозиция приказала бойцам покинуть захваченные города - РИА Новости, 10.12.2024

Reuters: сирийская оппозиция приказала бойцам покинуть захваченные города

Командование вооруженной оппозиции в Сирии приказало своим бойцам покинуть захваченные города, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в движении... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:05

2024-12-10T18:05

2024-12-10T18:05

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости/Прайм. Командование вооруженной оппозиции в Сирии приказало своим бойцам покинуть захваченные города, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в движении повстанцев. "Они (руководители) распорядились развернуть (в городах) полицейские подразделения и силы внутренней безопасности, связанные с "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТС)", - сообщает агентство о планах вооруженной оппозиции. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

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в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024