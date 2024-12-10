Reuters: сирийская оппозиция приказала бойцам покинуть захваченные города
Reuters: сирийская оппозиция развернет в городах полицейские подразделения
© AP Photo / Ghaith AlsayedСилы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях Хамы
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях Хамы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости/Прайм. Командование вооруженной оппозиции в Сирии приказало своим бойцам покинуть захваченные города, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в движении повстанцев.
"Они (руководители) распорядились развернуть (в городах) полицейские подразделения и силы внутренней безопасности, связанные с "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТС)", - сообщает агентство о планах вооруженной оппозиции.
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Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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