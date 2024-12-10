https://ria.ru/20241210/siriya-1988467020.html

В ООН допустили, что ХТШ исключат из списка террористических организаций

В ООН допустили, что ХТШ исключат из списка террористических организаций - РИА Новости, 10.12.2024

В ООН допустили, что ХТШ исключат из списка террористических организаций

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что "Хайят Тахрир аш-Шам" в последнее время посылает позитивные сигналы сирийскому народу, и если... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:35

2024-12-10T17:35

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ЖЕНЕВА, 10 дек - РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что "Хайят Тахрир аш-Шам" в последнее время посылает позитивные сигналы сирийскому народу, и если тенденция сохранится, можно будет возобновить вопрос об исключении организации из списка террористических. "Как вы все знаете, в резолюции 2254 Совета Безопасности "Джебхат ан-Нусра"* (прежнее название ХТШ) была включена в список террористических организаций. Очевидно, что это осложняющий фактор для всех нас. Но мы также должны быть честными, мы должны взглянуть на факты и увидеть, что произошло за последние девять лет с момента принятия резолюции. Реальность пока такова, что ХТШ, а также другие вооруженные группировки посылают сирийскому народу хорошие сигналы. Они посылали сигналы о единстве, инклюзивности, и, честно говоря, мы также наблюдали в Алеппо и Хаме обнадеживающие события", - сказал он. Педерсен добавил, что есть и проблемы, особенно в Дамаске, где были случаи мародерства, разбоев, вторжения в общественные здания и частные дома. "Но, похоже, это прекратилось", - отметил он. "Что нам нужно сейчас увидеть, так это то, что хорошие заявления и то, что мы сейчас наблюдаем на местах, сохранится в ближайшие дни и недели. Самым важным испытанием будет то, как будут организованы и реализованы переходные меры в Дамаске. Эти меры должны быть инклюзивными. Если они действительно будут инклюзивными, то я верю, что международное сообщество снова рассмотрит вопрос об исключении ХТШ из списка террористических организаций", - подчеркнул спецпосланник ООН. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.*Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988294522.html

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в мире, россия, москва, гейр педерсен, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024