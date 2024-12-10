https://ria.ru/20241210/siriya-1988411170.html
Мохамад Аль-Башир уполномочен сформировать временное правительство в Сирии
Мохамад Аль-Башир уполномочен сформировать временное правительство в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
Мохамад Аль-Башир уполномочен сформировать временное правительство в Сирии
Глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:14
2024-12-10T15:14
2024-12-10T16:45
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БЕЙРУТ, 10 дек - РИА Новости. Глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период."По решению главного командования нас уполномочили сформировать временное правительство. Предварительно это будет сделано до 1 марта 2025 года", - сказал Аль-Башир в эфире телеканала Аль-Хадас.По его словам, решение было принято во вторник на встрече представителей руководства вооруженной оппозиции, представителей оппозиционного "правительства спасения" и представителей бывшего правительства во главе с Мухаммедом Гази Аль-Джаляли."У нас в "правительстве спасения" ранее были министры и учреждения, подобные тем, что были в правительстве свергнутого режима. Такие как министерство юстиции и министерство вакуфов. Некоторые государственные учреждения были объединены под общим управлением, так же как и некоторые министерства были объединены под управлением одного. Поэтому в перспективе все эти моменты управления будут упорядочены с учетом структур свергнутого режима", - добавил Аль-Башир, отвечая на вопрос журналиста о том, по какому принципу будет формироваться новое правительство."Правительство спасения" было создано вооруженной оппозицией, и его власть распространялась на провинцию Идлиб и часть севера провинции Алеппо, которые находились под контролем вооруженных групп. Тем временем официальное правительство Сирии возглавлял премьер-министр Аль-Джаляли.После перехода Дамаска под контроль вооруженной оппозиции Аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html
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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, идлиб (мухафаза), россия, башар асад, москва
В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Идлиб (мухафаза), Россия, Башар Асад, Москва
Мохамад Аль-Башир уполномочен сформировать временное правительство в Сирии
Мохамад Аль-Башир сформирует временное правительство в Сирии
БЕЙРУТ, 10 дек - РИА Новости. Глава "правительства спасения", созданного вооруженной оппозицией в сирийской провинции Идлиб, Мухаммед Аль-Башир заявил о своем назначении на пост главы временного правительства Сирии на переходный период.
"По решению главного командования нас уполномочили сформировать временное правительство. Предварительно это будет сделано до 1 марта 2025 года", - сказал Аль-Башир в эфире телеканала Аль-Хадас.
По его словам, решение было принято во вторник на встрече представителей руководства вооруженной оппозиции, представителей оппозиционного "правительства спасения" и представителей бывшего правительства во главе с Мухаммедом Гази Аль-Джаляли.
"У нас в "правительстве спасения" ранее были министры и учреждения, подобные тем, что были в правительстве свергнутого режима. Такие как министерство юстиции и министерство вакуфов. Некоторые государственные учреждения были объединены под общим управлением, так же как и некоторые министерства были объединены под управлением одного. Поэтому в перспективе все эти моменты управления будут упорядочены с учетом структур свергнутого режима", - добавил Аль-Башир, отвечая на вопрос журналиста о том, по какому принципу будет формироваться новое правительство.
"Правительство спасения" было создано вооруженной оппозицией, и его власть распространялась на провинцию Идлиб и часть севера провинции Алеппо, которые находились под контролем вооруженных групп. Тем временем официальное правительство Сирии возглавлял премьер-министр Аль-Джаляли.
После перехода Дамаска под контроль вооруженной оппозиции Аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад
после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
- Россия
предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии
.