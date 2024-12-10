https://ria.ru/20241210/siriya-1988362318.html

Спецпосланник ООН по Сирии рассказал о диалоге с Лавровым

Спецпосланник ООН по Сирии рассказал о диалоге с Лавровым - РИА Новости, 10.12.2024

Спецпосланник ООН по Сирии рассказал о диалоге с Лавровым

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил РИА Новости, что у него состоялся "очень конструктивный диалог" по Сирии в Дохе с главой МИД России... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:40

2024-12-10T12:40

2024-12-10T12:51

в мире

сирия

оон

обострение ситуации в сирии — 2024

россия

москва

гейр педерсен

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg

ЖЕНЕВА, 10 дек - РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил РИА Новости, что у него состоялся "очень конструктивный диалог" по Сирии в Дохе с главой МИД России Сергеем Лавровым.В воскресенье в МИД РФ заявили, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен выступил с инициативой безотлагательной организации межсирийских переговоров в Женеве."У меня был очень конструктивный диалог в Дохе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Все варианты (для межсирийского диалога - ред.) находятся на столе", - сказал он на вопрос РИА Новости, состоятся ли в Женеве межсирийские переговоры.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988355117.html

https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html

сирия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, россия, москва, гейр педерсен, сергей лавров, башар асад