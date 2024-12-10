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Спецпосланник ООН по Сирии рассказал о диалоге с Лавровым - РИА Новости, 10.12.2024
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12:40 10.12.2024 (обновлено: 12:51 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/siriya-1988362318.html
Спецпосланник ООН по Сирии рассказал о диалоге с Лавровым
Спецпосланник ООН по Сирии рассказал о диалоге с Лавровым - РИА Новости, 10.12.2024
Спецпосланник ООН по Сирии рассказал о диалоге с Лавровым
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил РИА Новости, что у него состоялся "очень конструктивный диалог" по Сирии в Дохе с главой МИД России... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:40
2024-12-10T12:51
в мире
сирия
оон
обострение ситуации в сирии — 2024
россия
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гейр педерсен
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ЖЕНЕВА, 10 дек - РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил РИА Новости, что у него состоялся "очень конструктивный диалог" по Сирии в Дохе с главой МИД России Сергеем Лавровым.В воскресенье в МИД РФ заявили, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен выступил с инициативой безотлагательной организации межсирийских переговоров в Женеве."У меня был очень конструктивный диалог в Дохе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Все варианты (для межсирийского диалога - ред.) находятся на столе", - сказал он на вопрос РИА Новости, состоятся ли в Женеве межсирийские переговоры.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988355117.html
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в мире, сирия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, россия, москва, гейр педерсен, сергей лавров, башар асад
В мире, Сирия, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Россия, Москва, Гейр Педерсен, Сергей Лавров, Башар Асад
Спецпосланник ООН по Сирии рассказал о диалоге с Лавровым

Спецпосланник ООН по Сирии заявил, что диалог с Лавровым был конструктивным

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 дек - РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил РИА Новости, что у него состоялся "очень конструктивный диалог" по Сирии в Дохе с главой МИД России Сергеем Лавровым.
В воскресенье в МИД РФ заявили, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен выступил с инициативой безотлагательной организации межсирийских переговоров в Женеве.
Члены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосту в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Вчера, 12:15
"У меня был очень конструктивный диалог в Дохе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Все варианты (для межсирийского диалога - ред.) находятся на столе", - сказал он на вопрос РИА Новости, состоятся ли в Женеве межсирийские переговоры.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Вчера, 08:00
 
В миреСирияООНОбострение ситуации в Сирии — 2024РоссияМоскваГейр ПедерсенСергей ЛавровБашар Асад
 
 
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