https://ria.ru/20241210/siriya-1988317470.html

Израильская армия дошла до юга провинции Дамаск, сообщили СМИ

Израильская армия дошла до юга провинции Дамаск, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.12.2024

Израильская армия дошла до юга провинции Дамаск, сообщили СМИ

Сирия фиксирует передвижения израильской армии на юге провинции Дамаск, пишет газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:14

2024-12-10T09:14

2024-12-10T09:54

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БЕЙРУТ, 10 дек — РИА Новости. Сирия фиксирует передвижения израильской армии на юге провинции Дамаск, пишет газета "Аль-Ватан". "Силы передвигаются на юге провинции Дамаск на границе с Ливаном. Захватили поселение Хинех (50 километров от Дамаска) и к подножию Хан эль-Шейх в районе Катна, напротив ливанской управы Рашайя", — говорится в публикации.В понедельник, 9 декабря, армия Израиля сообщила, что нанесла 250 авиаударов по базам ВВС Сирии, научно-исследовательским центрам и объектам оборонной промышленности в разных провинциях страны. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. Армия пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голанских высот. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил журналистам, что Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН.Как заявлял Нетаньяху, соглашение о разъединении сил утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html

https://ria.ru/20241210/sirija-1988308091.html

https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html

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в мире, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, дамаск (мухафаза)