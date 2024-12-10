Рейтинг@Mail.ru
Израильская армия дошла до юга провинции Дамаск, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 10.12.2024 (обновлено: 09:54 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/siriya-1988317470.html
Израильская армия дошла до юга провинции Дамаск, сообщили СМИ
Израильская армия дошла до юга провинции Дамаск, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.12.2024
Израильская армия дошла до юга провинции Дамаск, сообщили СМИ
Сирия фиксирует передвижения израильской армии на юге провинции Дамаск, пишет газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:14
2024-12-10T09:54
в мире
израиль
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
дамаск (мухафаза)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
БЕЙРУТ, 10 дек — РИА Новости. Сирия фиксирует передвижения израильской армии на юге провинции Дамаск, пишет газета "Аль-Ватан". "Силы передвигаются на юге провинции Дамаск на границе с Ливаном. Захватили поселение Хинех (50 километров от Дамаска) и к подножию Хан эль-Шейх в районе Катна, напротив ливанской управы Рашайя", — говорится в публикации.В понедельник, 9 декабря, армия Израиля сообщила, что нанесла 250 авиаударов по базам ВВС Сирии, научно-исследовательским центрам и объектам оборонной промышленности в разных провинциях страны. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. Армия пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голанских высот. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил журналистам, что Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН.Как заявлял Нетаньяху, соглашение о разъединении сил утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html
https://ria.ru/20241210/sirija-1988308091.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html
израиль
сирия
дамаск (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, дамаск (мухафаза)
В мире, Израиль, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Дамаск (мухафаза)
Израильская армия дошла до юга провинции Дамаск, сообщили СМИ

"Аль-Ватан": ЦАХАЛ дошла до юга провинции Дамаск рядом с границей с Ливаном

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 10 дек — РИА Новости. Сирия фиксирует передвижения израильской армии на юге провинции Дамаск, пишет газета "Аль-Ватан".
"Силы передвигаются на юге провинции Дамаск на границе с Ливаном. Захватили поселение Хинех (50 километров от Дамаска) и к подножию Хан эль-Шейх в районе Катна, напротив ливанской управы Рашайя", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Плановая сирийская катастрофа
Вчера, 08:00
В понедельник, 9 декабря, армия Израиля сообщила, что нанесла 250 авиаударов по базам ВВС Сирии, научно-исследовательским центрам и объектам оборонной промышленности в разных провинциях страны.
Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. Армия пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голанских высот.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил журналистам, что Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей.
Американский военный конвой на севере Сирии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
WP: американские военные помогли союзникам в Сирии занять важную территорию
Вчера, 07:44
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН.
Как заявлял Нетаньяху, соглашение о разъединении сил утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
После Асада: кто победил и проиграл в Сирии
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024Дамаск (мухафаза)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала