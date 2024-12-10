https://ria.ru/20241210/siriya-1988302832.html

США пытаются найти химическое оружие в Сирии, заявил Пентагон

США пытаются найти химическое оружие в Сирии, заявил Пентагон - РИА Новости, 10.12.2024

США пытаются найти химическое оружие в Сирии, заявил Пентагон

США считают, что в Сирии имеются запасы химического оружия и через своих партнеров пытаются найти его с целью не допустить применения, заявила журналистам... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T05:29

2024-12-10T05:29

2024-12-10T05:29

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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США считают, что в Сирии имеются запасы химического оружия и через своих партнеров пытаются найти его с целью не допустить применения, заявила журналистам заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на фоне смены власти в САР. "Благодаря работе наших других партнеров мы пытаемся сделать так, чтобы это химическое оружие не попало в руки тех, кто хотел бы применить его против мирных жителей или против наших американских сил или партнеров в регионе ... У нас нет американских войск, которые, выражаясь вашими словами, занимаются "охотой" на них", - заявила Сингх на закрытом брифинге. При этом представитель Пентагона отказалась раскрыть информацию о том, кто именно являются данными партнерами, делится ли США разведывательными данными с этими партнерами и где может находится данное оружие в Сирии. Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что следит за последними событиями в Сирии и призывает страну выполнять свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Организация обеспокоена судьбой, как утверждается, значительного количества неучтенного химического оружия. По ее мнению, сирийская декларация о программе химического оружия "по-прежнему не может считаться точной и полной". Сирийские власти в прошлом заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО. В январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала Сирии. За химическое разоружение Сирии организация даже получила в 2013 году Нобелевскую премию мира. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988296464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024