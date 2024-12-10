https://ria.ru/20241210/siriya-1988299434.html

"Верните!": в сенате США выступили со срочным требованием по Сирии

"Верните!": в сенате США выступили со срочным требованием по Сирии - РИА Новости, 10.12.2024

"Верните!": в сенате США выступили со срочным требованием по Сирии

Американский сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол в соцсети Х призвал власти срочно вывести силы США с территории Сирии. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T04:27

2024-12-10T04:27

2024-12-10T07:54

в мире

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

сша

рэнд пол

сенат сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151793/88/1517938867_0:58:4584:2636_1920x0_80_0_0_7bd1630799bdf2b2ea5d654bb893ef9e.jpg

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол в соцсети Х призвал власти срочно вывести силы США с территории Сирии."Верните наши войска домой! Это не наша борьба. 900 американских солдат, разбросанных по Сирии, являются мишенью, а не сдерживающим фактором", — написал политик.В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с террористической организацией "Исламское государство"* и с августа того же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке, а затем в Сирии. В так называемую международную коалицию вошли более 60 стран. Действия коалиции осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН. При этом в Ираке борьба с терроризмом шла при сотрудничестве с официальным Багдадом, а в Сирии коалиция действует без разрешения официальных властей страны.Сирийские власти неоднократно называли присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Кроме того, Дамаск неоднократно называл незаконным присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований.Ранее заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро заявил, что США сохранят свое военное присутствие на востоке Сирии, которое направлено исключительно на обеспечение военного поражения "Исламского государства"*.В воскресенье представители вооруженной оппозиции в Сирии объявили, что установили контроль над страной. Премьер арабской республики Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, он установил контакт с оппозиционным руководством.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241210/siriya-1988290495.html

https://ria.ru/20241209/siriya-1988280770.html

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, сша, рэнд пол, сенат сша