https://ria.ru/20241210/siriya-1988296464.html

США не планируют расширять военное присутствие в Сирии

США не планируют расширять военное присутствие в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024

США не планируют расширять военное присутствие в Сирии

США не планируют расширять свое военное присутствие в Сирии, в том числе временно, на фоне смены власти в этой стране, заявила журналистам заместитель... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T02:09

2024-12-10T02:09

2024-12-10T07:04

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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США не планируют расширять свое военное присутствие в Сирии, в том числе временно, на фоне смены власти в этой стране, заявила журналистам заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Положение сил остается прежним. Как вы знаете, наши силы остаются на повышенном уровне, но нет .... каких-либо изменений, которые сделал или запросил командующий", - заявила Сингх на закрытом брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее Госдеп США заявил, что Вашингтон не предвидел возможность падения правительства Башара Асада. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988294841.html

https://ria.ru/20241208/asad-1988058101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024