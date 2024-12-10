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США не планируют расширять военное присутствие в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
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02:09 10.12.2024 (обновлено: 07:04 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/siriya-1988296464.html
США не планируют расширять военное присутствие в Сирии
США не планируют расширять военное присутствие в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
США не планируют расширять военное присутствие в Сирии
США не планируют расширять свое военное присутствие в Сирии, в том числе временно, на фоне смены власти в этой стране, заявила журналистам заместитель... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T02:09
2024-12-10T07:04
в мире
россия
москва
сирия
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США не планируют расширять свое военное присутствие в Сирии, в том числе временно, на фоне смены власти в этой стране, заявила журналистам заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Положение сил остается прежним. Как вы знаете, наши силы остаются на повышенном уровне, но нет .... каких-либо изменений, которые сделал или запросил командующий", - заявила Сингх на закрытом брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее Госдеп США заявил, что Вашингтон не предвидел возможность падения правительства Башара Асада. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988294841.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
США не планируют расширять военное присутствие в Сирии

Представитель Пентагона Сингх: США не будут расширять присутствие в Сирии

© AP Photo / Hussein MallaАмериканская военная техника на севере Сирии
Американская военная техника на севере Сирии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Американская военная техника на севере Сирии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США не планируют расширять свое военное присутствие в Сирии, в том числе временно, на фоне смены власти в этой стране, заявила журналистам заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Положение сил остается прежним. Как вы знаете, наши силы остаются на повышенном уровне, но нет .... каких-либо изменений, которые сделал или запросил командующий", - заявила Сингх на закрытом брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
База Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Небензя не стал отвечать на вопрос о судьбе российских баз в Сирии
Вчера, 01:41
Ранее Госдеп США заявил, что Вашингтон не предвидел возможность падения правительства Башара Асада.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
США хотят привлечь Асада к ответственности
8 декабря, 23:10
 
В миреРоссияМоскваСирияБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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