https://ria.ru/20241210/siriya-1988294522.html
Небензя назвал статус ХТШ проблемой
Небензя назвал статус ХТШ проблемой - РИА Новости, 10.12.2024
Небензя назвал статус ХТШ проблемой
Статус ХТШ как террористической организации - это "проблема", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:34
2024-12-10T01:34
2024-12-10T01:48
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василий небензя
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ООН, 10 дек - РИА Новости. Статус ХТШ как террористической организации - это "проблема", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Конечно, это проблема, потому что они есть в списке и не исключены из него", - сказал Небензя в ходе пресс-подхода по итогам консультаций СБ ООН по Сирии.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988292150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, сирия, в мире, василий небензя
Россия, ООН, Сирия, В мире, Василий Небензя
Небензя назвал статус ХТШ проблемой
Небензя назвал статус ХТШ как террористической организации проблемой