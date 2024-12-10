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Небензя назвал статус ХТШ проблемой - РИА Новости, 10.12.2024
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01:34 10.12.2024 (обновлено: 01:48 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/siriya-1988294522.html
Небензя назвал статус ХТШ проблемой
Небензя назвал статус ХТШ проблемой - РИА Новости, 10.12.2024
Небензя назвал статус ХТШ проблемой
Статус ХТШ как террористической организации - это "проблема", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:34
2024-12-10T01:48
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оон
сирия
в мире
василий небензя
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ООН, 10 дек - РИА Новости. Статус ХТШ как террористической организации - это "проблема", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Конечно, это проблема, потому что они есть в списке и не исключены из него", - сказал Небензя в ходе пресс-подхода по итогам консультаций СБ ООН по Сирии.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988292150.html
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россия, оон, сирия, в мире, василий небензя
Россия, ООН, Сирия, В мире, Василий Небензя
Небензя назвал статус ХТШ проблемой

Небензя назвал статус ХТШ как террористической организации проблемой

© AP Photo / Omar SanadikiОбстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024. Архивное фото
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ООН, 10 дек - РИА Новости. Статус ХТШ как террористической организации - это "проблема", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Конечно, это проблема, потому что они есть в списке и не исключены из него", - сказал Небензя в ходе пресс-подхода по итогам консультаций СБ ООН по Сирии.
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Совбез ООН не обсуждал исключение ХТШ из списка террористов
Вчера, 00:50
 
РоссияООНСирияВ миреВасилий Небензя
 
 
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