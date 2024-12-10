https://ria.ru/20241210/siriya-1988294522.html

Небензя назвал статус ХТШ проблемой

Небензя назвал статус ХТШ проблемой - РИА Новости, 10.12.2024

Небензя назвал статус ХТШ проблемой

Статус ХТШ как террористической организации - это "проблема", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T01:34

2024-12-10T01:34

2024-12-10T01:48

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ООН, 10 дек - РИА Новости. Статус ХТШ как террористической организации - это "проблема", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Конечно, это проблема, потому что они есть в списке и не исключены из него", - сказал Небензя в ходе пресс-подхода по итогам консультаций СБ ООН по Сирии.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988292150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оон, сирия, в мире, василий небензя