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Израиль атаковал более 250 целей в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
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01:31 10.12.2024 (обновлено: 01:37 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/siriya-1988294213.html
Израиль атаковал более 250 целей в Сирии
Израиль атаковал более 250 целей в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
Израиль атаковал более 250 целей в Сирии
ВВС Израиля за два дня с момента смены власти в Сирии атаковали более 250 военных целей в этой стране, включая военные базы, десятки истребителей и вертолетов,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:31
2024-12-10T01:37
в мире
израиль
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. ВВС Израиля за два дня с момента смены власти в Сирии атаковали более 250 военных целей в этой стране, включая военные базы, десятки истребителей и вертолетов, склады с ракетами и прочими вооружениями, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ"."Это одна из крупнейших наступательных операций в истории ВВС", - цитирует радиостанция источник в системе безопасности.По данным радиостанции, ударам подверглись базы сирийской армии, авиация, зенитно-ракетные комплексы, производственные площадки и склады боеприпасов, а также ракет класса "земля-земля".
https://ria.ru/20241210/siriya-1988290495.html
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в мире, израиль, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Израиль, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
Израиль атаковал более 250 целей в Сирии

"Галей Цахал": ВВС Израиля после смены власти в Сирии атаковал более 250 целей

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильская бронетехника на границе с Сирией
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. ВВС Израиля за два дня с момента смены власти в Сирии атаковали более 250 военных целей в этой стране, включая военные базы, десятки истребителей и вертолетов, склады с ракетами и прочими вооружениями, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".
"Это одна из крупнейших наступательных операций в истории ВВС", - цитирует радиостанция источник в системе безопасности.
По данным радиостанции, ударам подверглись базы сирийской армии, авиация, зенитно-ракетные комплексы, производственные площадки и склады боеприпасов, а также ракет класса "земля-земля".
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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В миреИзраильОбострение ситуации в Сирии — 2024Сирия
 
 
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