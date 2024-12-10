https://ria.ru/20241210/siriya-1988294213.html
Израиль атаковал более 250 целей в Сирии
Израиль атаковал более 250 целей в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
Израиль атаковал более 250 целей в Сирии
ВВС Израиля за два дня с момента смены власти в Сирии атаковали более 250 военных целей в этой стране, включая военные базы, десятки истребителей и вертолетов,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:31
2024-12-10T01:31
2024-12-10T01:37
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. ВВС Израиля за два дня с момента смены власти в Сирии атаковали более 250 военных целей в этой стране, включая военные базы, десятки истребителей и вертолетов, склады с ракетами и прочими вооружениями, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ"."Это одна из крупнейших наступательных операций в истории ВВС", - цитирует радиостанция источник в системе безопасности.По данным радиостанции, ударам подверглись базы сирийской армии, авиация, зенитно-ракетные комплексы, производственные площадки и склады боеприпасов, а также ракет класса "земля-земля".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Израиль, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
Израиль атаковал более 250 целей в Сирии
"Галей Цахал": ВВС Израиля после смены власти в Сирии атаковал более 250 целей