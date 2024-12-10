https://ria.ru/20241210/siriya-1988294213.html

Израиль атаковал более 250 целей в Сирии

Израиль атаковал более 250 целей в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024

Израиль атаковал более 250 целей в Сирии

ВВС Израиля за два дня с момента смены власти в Сирии атаковали более 250 военных целей в этой стране, включая военные базы, десятки истребителей и вертолетов,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T01:31

2024-12-10T01:31

2024-12-10T01:37

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. ВВС Израиля за два дня с момента смены власти в Сирии атаковали более 250 военных целей в этой стране, включая военные базы, десятки истребителей и вертолетов, склады с ракетами и прочими вооружениями, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ"."Это одна из крупнейших наступательных операций в истории ВВС", - цитирует радиостанция источник в системе безопасности.По данным радиостанции, ударам подверглись базы сирийской армии, авиация, зенитно-ракетные комплексы, производственные площадки и склады боеприпасов, а также ракет класса "земля-земля".

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Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия