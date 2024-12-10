https://ria.ru/20241210/siriya-1988293958.html

Небензя назвал заявления Израиля о Голанских высотах противоречивыми

Небензя назвал заявления Израиля о Голанских высотах противоречивыми - РИА Новости, 10.12.2024

Небензя назвал заявления Израиля о Голанских высотах противоречивыми

Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей, заявил в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T01:26

2024-12-10T01:26

2024-12-10T01:47

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голанские высоты

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ООН, 10 дек — РИА Новости. Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей, заявил в понедельник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Мы слышим противоречивые сообщения, поступающие из Израиля. Сначала премьер-министр Нетаньяху сказал одно, затем израильский посол направил письмо, заявив, что это временные решения из-за вакуума, который возник. Позже на пресс-конференции Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются неотъемлемой частью Израиля. Но сейчас мы не понимаем, какую именно часть Голанских высот он считает неотъемлемой частью Израиля, при этом нарушая буферную зону", — отметил Небензя.Постпред РФ при этом подчеркнул, что такие заявления требуют разъяснений, особенно на фоне растущего напряжения в регионе.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988290495.html

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голанские высоты

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Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, сирия, василий небензя, оон, голанские высоты