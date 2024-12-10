https://ria.ru/20241210/siriya-1988293958.html
Небензя назвал заявления Израиля о Голанских высотах противоречивыми
Небензя назвал заявления Израиля о Голанских высотах противоречивыми - РИА Новости, 10.12.2024
Небензя назвал заявления Израиля о Голанских высотах противоречивыми
Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей, заявил в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:26
2024-12-10T01:26
2024-12-10T01:47
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ООН, 10 дек — РИА Новости. Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей, заявил в понедельник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Мы слышим противоречивые сообщения, поступающие из Израиля. Сначала премьер-министр Нетаньяху сказал одно, затем израильский посол направил письмо, заявив, что это временные решения из-за вакуума, который возник. Позже на пресс-конференции Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются неотъемлемой частью Израиля. Но сейчас мы не понимаем, какую именно часть Голанских высот он считает неотъемлемой частью Израиля, при этом нарушая буферную зону", — отметил Небензя.Постпред РФ при этом подчеркнул, что такие заявления требуют разъяснений, особенно на фоне растущего напряжения в регионе.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988290495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Израиль, Россия, Сирия, Василий Небензя, ООН, Голанские высоты
Небензя назвал заявления Израиля о Голанских высотах противоречивыми
Небензя: Россия не понимает, какую часть Голанских высот Израиль считает своей