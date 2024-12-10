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Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
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01:17 10.12.2024 (обновлено: 01:27 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/siriya-1988293570.html
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии
Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров заявил госсекретарю США Энтони Бликену, что Анкара не позволит террористическим организациям... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T01:17
2024-12-10T01:27
в мире
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
турция
анкара (провинция)
хакан фидан
энтони блинкен
башар асад
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АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров заявил госсекретарю США Энтони Бликену, что Анкара не позволит террористическим организациям воспользоваться ситуацией в Сирии, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице."Девятого декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы обсуждались последние события в Сирии. Министр Фидан подчеркнул важность территориальной целостности и политического единства Сирии. Он заявил, что Турция никогда не позволит террористическим организациям воспользоваться ситуацией в Сирии", - заявил собеседник агентства."Отметив, что международному сообществу важно поддержать сирийский народ в восстановлении инфраструктуры, которой не хватало на протяжении многих лет, министр Фидан заявил, что необходимо приложить усилия для обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в Сирию", - уточнил источник.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/siriya-1988215974.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988290495.html
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в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, турция, анкара (провинция), хакан фидан, энтони блинкен, башар асад, москва, россия
В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Турция, Анкара (провинция), Хакан Фидан, Энтони Блинкен, Башар Асад, Москва, Россия
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии

Фидан заявил, что Анкара не позволит террористам использовать ситуацию в Сирии

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильская бронетехника на границе с Сирией
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото
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АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров заявил госсекретарю США Энтони Бликену, что Анкара не позволит террористическим организациям воспользоваться ситуацией в Сирии, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
"Девятого декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы обсуждались последние события в Сирии. Министр Фидан подчеркнул важность территориальной целостности и политического единства Сирии. Он заявил, что Турция никогда не позволит террористическим организациям воспользоваться ситуацией в Сирии", - заявил собеседник агентства.
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"Отметив, что международному сообществу важно поддержать сирийский народ в восстановлении инфраструктуры, которой не хватало на протяжении многих лет, министр Фидан заявил, что необходимо приложить усилия для обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в Сирию", - уточнил источник.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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В миреСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024ТурцияАнкара (провинция)Хакан ФиданЭнтони БлинкенБашар АсадМоскваРоссия
 
 
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