https://ria.ru/20241210/siriya-1988293570.html

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии - РИА Новости, 10.12.2024

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном ситуацию в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров заявил госсекретарю США Энтони Бликену, что Анкара не позволит террористическим организациям... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T01:17

2024-12-10T01:17

2024-12-10T01:27

в мире

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

турция

анкара (провинция)

хакан фидан

энтони блинкен

башар асад

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АНКАРА, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров заявил госсекретарю США Энтони Бликену, что Анкара не позволит террористическим организациям воспользоваться ситуацией в Сирии, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице."Девятого декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы обсуждались последние события в Сирии. Министр Фидан подчеркнул важность территориальной целостности и политического единства Сирии. Он заявил, что Турция никогда не позволит террористическим организациям воспользоваться ситуацией в Сирии", - заявил собеседник агентства."Отметив, что международному сообществу важно поддержать сирийский народ в восстановлении инфраструктуры, которой не хватало на протяжении многих лет, министр Фидан заявил, что необходимо приложить усилия для обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в Сирию", - уточнил источник.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/siriya-1988215974.html

https://ria.ru/20241210/siriya-1988290495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, турция, анкара (провинция), хакан фидан, энтони блинкен, башар асад, москва, россия