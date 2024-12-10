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Совбез ООН не обсуждал исключение ХТШ из списка террористов - РИА Новости, 10.12.2024
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00:50 10.12.2024 (обновлено: 01:02 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/siriya-1988292150.html
Совбез ООН не обсуждал исключение ХТШ из списка террористов
Совбез ООН не обсуждал исключение ХТШ из списка террористов - РИА Новости, 10.12.2024
Совбез ООН не обсуждал исключение ХТШ из списка террористов
Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Совет Безопасности пока не обсуждает исключение ХТШ из списка террористических организаций. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T00:50
2024-12-10T01:02
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ООН, 10 дек - РИА Новости. Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Совет Безопасности пока не обсуждает исключение ХТШ из списка террористических организаций.Совбез ООН 23.00 мск понедельника начал экстренные консультации, которые проходят в закрытом режиме, по теме обстановки в Сирии."Это не тот вопрос, который сейчас обсуждается", - сказал китайский дипломат в рамках пресс-подхода, выйдя из комнаты для консультаций.
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в мире, сирия, совет безопасности оон, китай, россия, оон, фу цун
В мире, Сирия, Совет Безопасности ООН, Китай, Россия, ООН, Фу Цун
Совбез ООН не обсуждал исключение ХТШ из списка террористов

ООН не обсуждала исключение ХТШ из списка террористов после смены власти в Сирии

© AP Photo / Dia Photo / Ugur YildirimЧлены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Dia Photo / Ugur Yildirim
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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ООН, 10 дек - РИА Новости. Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Совет Безопасности пока не обсуждает исключение ХТШ из списка террористических организаций.
Совбез ООН 23.00 мск понедельника начал экстренные консультации, которые проходят в закрытом режиме, по теме обстановки в Сирии.
"Это не тот вопрос, который сейчас обсуждается", - сказал китайский дипломат в рамках пресс-подхода, выйдя из комнаты для консультаций.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Судьбу Сирии должны решать сами сирийцы, заявил Эрдоган
9 декабря, 20:25
 
В миреСирияСовет Безопасности ООНКитайРоссияООНФу Цун
 
 
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