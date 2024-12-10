https://ria.ru/20241210/siriya-1988292150.html

Совбез ООН не обсуждал исключение ХТШ из списка террористов

Совбез ООН не обсуждал исключение ХТШ из списка террористов - РИА Новости, 10.12.2024

Совбез ООН не обсуждал исключение ХТШ из списка террористов

Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Совет Безопасности пока не обсуждает исключение ХТШ из списка террористических организаций. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T00:50

2024-12-10T00:50

2024-12-10T01:02

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ООН, 10 дек - РИА Новости. Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Совет Безопасности пока не обсуждает исключение ХТШ из списка террористических организаций.Совбез ООН 23.00 мск понедельника начал экстренные консультации, которые проходят в закрытом режиме, по теме обстановки в Сирии."Это не тот вопрос, который сейчас обсуждается", - сказал китайский дипломат в рамках пресс-подхода, выйдя из комнаты для консультаций.

https://ria.ru/20241209/erdogan-1988272166.html

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китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, совет безопасности оон, китай, россия, оон, фу цун