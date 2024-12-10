https://ria.ru/20241210/siriya-1988292150.html
Совбез ООН не обсуждал исключение ХТШ из списка террористов
Совбез ООН не обсуждал исключение ХТШ из списка террористов - РИА Новости, 10.12.2024
Совбез ООН не обсуждал исключение ХТШ из списка террористов
Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Совет Безопасности пока не обсуждает исключение ХТШ из списка террористических организаций. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T00:50
2024-12-10T00:50
2024-12-10T01:02
в мире
сирия
совет безопасности оон
китай
россия
оон
фу цун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988092200_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8fcb177af8bc96675740f6cc664bd56.jpg
ООН, 10 дек - РИА Новости. Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Совет Безопасности пока не обсуждает исключение ХТШ из списка террористических организаций.Совбез ООН 23.00 мск понедельника начал экстренные консультации, которые проходят в закрытом режиме, по теме обстановки в Сирии."Это не тот вопрос, который сейчас обсуждается", - сказал китайский дипломат в рамках пресс-подхода, выйдя из комнаты для консультаций.
https://ria.ru/20241209/erdogan-1988272166.html
сирия
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988092200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78788c846644fdb96bfd89ce1bc3c78c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, совет безопасности оон, китай, россия, оон, фу цун
В мире, Сирия, Совет Безопасности ООН, Китай, Россия, ООН, Фу Цун
Совбез ООН не обсуждал исключение ХТШ из списка террористов
ООН не обсуждала исключение ХТШ из списка террористов после смены власти в Сирии