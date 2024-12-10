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Постпредство Сирии в ООН продолжает работу как часть институтов страны - РИА Новости, 10.12.2024
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00:32 10.12.2024 (обновлено: 01:16 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/siriya-1988290918.html
Постпредство Сирии в ООН продолжает работу как часть институтов страны
Постпредство Сирии в ООН продолжает работу как часть институтов страны - РИА Новости, 10.12.2024
Постпредство Сирии в ООН продолжает работу как часть институтов страны
Постпредство Сирии в ООН продолжает работу как часть государственных институтов страны, продолжит представлять народ Сирии, заявил постоянный представитель САР... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T00:32
2024-12-10T01:16
в мире
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ООН, 10 дек - РИА Новости. Постпредство Сирии в ООН продолжает работу как часть государственных институтов страны, продолжит представлять народ Сирии, заявил постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак."Мы продолжаем нашу работу как часть государственных институтов", - сказал он в рамках пресс-подхода."Мы представляем сирийский народ, и мы продолжим делать это", - добавил Кусей ад-Дахак."Мы следуем указаниям, которые получаем от тех руководителей, которые определяют внешнюю политику Сирии, и теперь мы ждем новое правительство, но тем временем мы продолжаем работать с нынешним правительством и руководством", - сказал он журналистам в рамках прес-подхода."Мы продолжим сотрудничать с Организацией Объединенных Наций по всем вопросам, главным образом по вопросам гуманитарной помощи", - сказал сирийский дипломат в рамках пресс-подхода.Он отметил, что САР также продолжит сотрудничество со Всемирной Организацией ради "восстановления стабильности и безопасности и построения лучшего будущего для Сирии".Кусей ад-Дахак отметил, что дипмиссия САР в ООН продолжает работу с сирийским премьером и главой МИД.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/blinken-1988284014.html
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в мире, сирия, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, башар асад, россия, москва
В мире, Сирия, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Башар Асад, Россия, Москва
Постпредство Сирии в ООН продолжает работу как часть институтов страны

Постпред Сирии в ООН заявил, что ждет новое правительство и продолжает работу

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 10 дек - РИА Новости. Постпредство Сирии в ООН продолжает работу как часть государственных институтов страны, продолжит представлять народ Сирии, заявил постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак.
"Мы продолжаем нашу работу как часть государственных институтов", - сказал он в рамках пресс-подхода.
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"Мы представляем сирийский народ, и мы продолжим делать это", - добавил Кусей ад-Дахак.
«
"Мы следуем указаниям, которые получаем от тех руководителей, которые определяют внешнюю политику Сирии, и теперь мы ждем новое правительство, но тем временем мы продолжаем работать с нынешним правительством и руководством", - сказал он журналистам в рамках прес-подхода.
"Мы продолжим сотрудничать с Организацией Объединенных Наций по всем вопросам, главным образом по вопросам гуманитарной помощи", - сказал сирийский дипломат в рамках пресс-подхода.
Он отметил, что САР также продолжит сотрудничество со Всемирной Организацией ради "восстановления стабильности и безопасности и построения лучшего будущего для Сирии".
Кусей ад-Дахак отметил, что дипмиссия САР в ООН продолжает работу с сирийским премьером и главой МИД.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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