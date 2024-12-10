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Постпред Сирии в ООН ушел от ответа на вопрос о будущем российских баз - РИА Новости, 10.12.2024
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00:30 10.12.2024 (обновлено: 00:48 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/siriya-1988290748.html
Постпред Сирии в ООН ушел от ответа на вопрос о будущем российских баз
Постпред Сирии в ООН ушел от ответа на вопрос о будущем российских баз - РИА Новости, 10.12.2024
Постпред Сирии в ООН ушел от ответа на вопрос о будущем российских баз
Постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак заявил, что он не располагает информацией о будущем российских военных баз в Сирии на фоне смены власти в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T00:30
2024-12-10T00:48
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москва
дмитрий песков
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ООН, 10 дек - РИА Новости. Постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак заявил, что он не располагает информацией о будущем российских военных баз в Сирии на фоне смены власти в стране."У меня нет информации на этот счет, я - дипломат", - заявил журналистам постоянный представитель Сирии в ООН, отвечая на соответствующий вопрос.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявлял, что говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно, это будет предметом для обсуждения с властями. По его словам, российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз, а безопасность этих баз является очень важным вопросом. Он добавил, что власти РФ делают все необходимое, чтобы выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности военных баз.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/ssha-1988287750.html
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сирия, оон, в мире, россия, москва, дмитрий песков, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
Сирия, ООН, В мире, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Постпред Сирии в ООН ушел от ответа на вопрос о будущем российских баз

Постпред Сирии в ООН заявил, что не может ответить на вопрос о российских базах

© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ
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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 взлетает с авиабазы Хмеймим. Архивное фото
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ООН, 10 дек - РИА Новости. Постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак заявил, что он не располагает информацией о будущем российских военных баз в Сирии на фоне смены власти в стране.
"У меня нет информации на этот счет, я - дипломат", - заявил журналистам постоянный представитель Сирии в ООН, отвечая на соответствующий вопрос.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
У США нет данных о статусе российских сил в Сирии
9 декабря, 23:47
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявлял, что говорить о сохранении военного присутствия России в Сирии сейчас преждевременно, это будет предметом для обсуждения с властями. По его словам, российские военные в Сирии делают все необходимое для обеспечения безопасности военных баз, а безопасность этих баз является очень важным вопросом. Он добавил, что власти РФ делают все необходимое, чтобы выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности военных баз.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ при этом позднее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Блинкен рассказал, в чем заключается интерес США в Сирии
9 декабря, 22:56
 
СирияООНВ миреРоссияМоскваДмитрий ПесковБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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