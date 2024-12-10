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Глава группировки ХТШ заявил, что Сирия не будет ввязываться в новую войну - РИА Новости, 10.12.2024
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20:27 10.12.2024 (обновлено: 21:13 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/sirija-1988503268.html
Глава группировки ХТШ заявил, что Сирия не будет ввязываться в новую войну
Глава группировки ХТШ заявил, что Сирия не будет ввязываться в новую войну - РИА Новости, 10.12.2024
Глава группировки ХТШ заявил, что Сирия не будет ввязываться в новую войну
Глава группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мухаммед аль-Джулани заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что Сирия не ввяжется в новую войну,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T20:27
2024-12-10T21:13
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башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мухаммед аль-Джулани заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что Сирия не ввяжется в новую войну, поскольку страна к ней не готова, а люди истощены. "Люди истощены войной. Поэтому страна не готова к новой войне и не собирается в неё ввязываться", - заявил аль-Джулани в интервью британскому телеканалу Sky News. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Глава группировки ХТШ заявил, что Сирия не будет ввязываться в новую войну

Глава ХТШ аль-Джулани заявил, что Сирия не ввяжется в новую войну

© Фото : SANAСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мухаммед аль-Джулани заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что Сирия не ввяжется в новую войну, поскольку страна к ней не готова, а люди истощены.
"Люди истощены войной. Поэтому страна не готова к новой войне и не собирается в неё ввязываться", - заявил аль-Джулани в интервью британскому телеканалу Sky News.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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