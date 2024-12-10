https://ria.ru/20241210/sirija-1988503268.html

Глава группировки ХТШ заявил, что Сирия не будет ввязываться в новую войну

Глава группировки ХТШ заявил, что Сирия не будет ввязываться в новую войну - РИА Новости, 10.12.2024

Глава группировки ХТШ заявил, что Сирия не будет ввязываться в новую войну

Глава группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мухаммед аль-Джулани заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что Сирия не ввяжется в новую войну,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:27

2024-12-10T20:27

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мухаммед аль-Джулани заявил в интервью британскому телеканалу Sky News, что Сирия не ввяжется в новую войну, поскольку страна к ней не готова, а люди истощены. "Люди истощены войной. Поэтому страна не готова к новой войне и не собирается в неё ввязываться", - заявил аль-Джулани в интервью британскому телеканалу Sky News. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

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в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024