https://ria.ru/20241210/sirija-1988334472.html
В Сирии отменили карточки на хлеб, бензин и газ
В Сирии отменили карточки на хлеб, бензин и газ - РИА Новости, 10.12.2024
В Сирии отменили карточки на хлеб, бензин и газ
В Сирии перестали действовать товарные карточки, по которым граждане страны могли приобретать хлеб, бензин и газ по низким ценам - теперь сирийцы вынуждены... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:38
2024-12-10T10:38
2024-12-10T10:38
война в сирии
в мире
москва
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988096316_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_6b09b6201705eb07a3216b51178d42bb.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Сирии перестали действовать товарные карточки, по которым граждане страны могли приобретать хлеб, бензин и газ по низким ценам - теперь сирийцы вынуждены покупать эти товары на рынке, где они стоят в разы дороже, рассказала РИА Новости по телефону жительница Латакии. При прежней власти в стране действовали виртуальные государственные карточки - получая СМС, люди могли приобрести определенное количество хлеба, бензина, а также баллон с газом для бытовых нужд. На рынке все эти товары можно было приобрести в любой момент, но дороже. "Уже отменили карточки на хлеб, на газ и на бензин. Очень все подорожало. Хлеб был по госцене, по карточке 500 (сирийских) фунтов, сейчас - 4 тысячи. Баллон газа был 18 тысяч, его давали раз в 2-3 месяца, сейчас 150 тысяч", - сказала собеседница агентства. Чтобы получить деньги, жители распродают доллары и золото из запасов на черный день, добавила она. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988096316_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_7bbee9cc1baa0aea76f0c08d53809d0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Сирии отменили карточки на хлеб, бензин и газ
Жительница Латакии рассказала об отмене социальных цен на хлеб, бензин и газ
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Сирии перестали действовать товарные карточки, по которым граждане страны могли приобретать хлеб, бензин и газ по низким ценам - теперь сирийцы вынуждены покупать эти товары на рынке, где они стоят в разы дороже, рассказала РИА Новости по телефону жительница Латакии.
При прежней власти в стране действовали виртуальные государственные карточки - получая СМС, люди могли приобрести определенное количество хлеба, бензина, а также баллон с газом для бытовых нужд. На рынке все эти товары можно было приобрести в любой момент, но дороже.
"Уже отменили карточки на хлеб, на газ и на бензин. Очень все подорожало. Хлеб был по госцене, по карточке 500 (сирийских) фунтов, сейчас - 4 тысячи. Баллон газа был 18 тысяч, его давали раз в 2-3 месяца, сейчас 150 тысяч", - сказала собеседница агентства. Чтобы получить деньги, жители распродают доллары и золото из запасов на черный день, добавила она.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад
после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву
- РФ
предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.