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В Сирии отменили карточки на хлеб, бензин и газ - РИА Новости, 10.12.2024
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Война в Сирии
 
10:38 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/sirija-1988334472.html
В Сирии отменили карточки на хлеб, бензин и газ
В Сирии отменили карточки на хлеб, бензин и газ - РИА Новости, 10.12.2024
В Сирии отменили карточки на хлеб, бензин и газ
В Сирии перестали действовать товарные карточки, по которым граждане страны могли приобретать хлеб, бензин и газ по низким ценам - теперь сирийцы вынуждены... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:38
2024-12-10T10:38
война в сирии
в мире
москва
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Сирии перестали действовать товарные карточки, по которым граждане страны могли приобретать хлеб, бензин и газ по низким ценам - теперь сирийцы вынуждены покупать эти товары на рынке, где они стоят в разы дороже, рассказала РИА Новости по телефону жительница Латакии. При прежней власти в стране действовали виртуальные государственные карточки - получая СМС, люди могли приобрести определенное количество хлеба, бензина, а также баллон с газом для бытовых нужд. На рынке все эти товары можно было приобрести в любой момент, но дороже. "Уже отменили карточки на хлеб, на газ и на бензин. Очень все подорожало. Хлеб был по госцене, по карточке 500 (сирийских) фунтов, сейчас - 4 тысячи. Баллон газа был 18 тысяч, его давали раз в 2-3 месяца, сейчас 150 тысяч", - сказала собеседница агентства. Чтобы получить деньги, жители распродают доллары и золото из запасов на черный день, добавила она. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html
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в мире, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Сирии отменили карточки на хлеб, бензин и газ

Жительница Латакии рассказала об отмене социальных цен на хлеб, бензин и газ

© AP Photo / Ugur YildirimОбстановка в Дамаске, Сирия
Обстановка в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Ugur Yildirim
Обстановка в Дамаске, Сирия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Сирии перестали действовать товарные карточки, по которым граждане страны могли приобретать хлеб, бензин и газ по низким ценам - теперь сирийцы вынуждены покупать эти товары на рынке, где они стоят в разы дороже, рассказала РИА Новости по телефону жительница Латакии.
При прежней власти в стране действовали виртуальные государственные карточки - получая СМС, люди могли приобрести определенное количество хлеба, бензина, а также баллон с газом для бытовых нужд. На рынке все эти товары можно было приобрести в любой момент, но дороже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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"Уже отменили карточки на хлеб, на газ и на бензин. Очень все подорожало. Хлеб был по госцене, по карточке 500 (сирийских) фунтов, сейчас - 4 тысячи. Баллон газа был 18 тысяч, его давали раз в 2-3 месяца, сейчас 150 тысяч", - сказала собеседница агентства. Чтобы получить деньги, жители распродают доллары и золото из запасов на черный день, добавила она.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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