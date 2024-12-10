https://ria.ru/20241210/sirija-1988334472.html

В Сирии отменили карточки на хлеб, бензин и газ

В Сирии отменили карточки на хлеб, бензин и газ - РИА Новости, 10.12.2024

В Сирии отменили карточки на хлеб, бензин и газ

В Сирии перестали действовать товарные карточки, по которым граждане страны могли приобретать хлеб, бензин и газ по низким ценам - теперь сирийцы вынуждены... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:38

2024-12-10T10:38

2024-12-10T10:38

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Сирии перестали действовать товарные карточки, по которым граждане страны могли приобретать хлеб, бензин и газ по низким ценам - теперь сирийцы вынуждены покупать эти товары на рынке, где они стоят в разы дороже, рассказала РИА Новости по телефону жительница Латакии. При прежней власти в стране действовали виртуальные государственные карточки - получая СМС, люди могли приобрести определенное количество хлеба, бензина, а также баллон с газом для бытовых нужд. На рынке все эти товары можно было приобрести в любой момент, но дороже. "Уже отменили карточки на хлеб, на газ и на бензин. Очень все подорожало. Хлеб был по госцене, по карточке 500 (сирийских) фунтов, сейчас - 4 тысячи. Баллон газа был 18 тысяч, его давали раз в 2-3 месяца, сейчас 150 тысяч", - сказала собеседница агентства. Чтобы получить деньги, жители распродают доллары и золото из запасов на черный день, добавила она. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024