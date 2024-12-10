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WP: американские военные помогли союзникам в Сирии занять важную территорию - РИА Новости, 10.12.2024
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07:44 10.12.2024 (обновлено: 09:10 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/sirija-1988308091.html
WP: американские военные помогли союзникам в Сирии занять важную территорию
WP: американские военные помогли союзникам в Сирии занять важную территорию - РИА Новости, 10.12.2024
WP: американские военные помогли союзникам в Сирии занять важную территорию
Американские военные в Сирии после смены руководства в стране помогли своим союзным формированиям занять важные территории, сообщает газета Washington Post со... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T07:44
2024-12-10T09:10
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Американские военные в Сирии после смены руководства в стране помогли своим союзным формированиям занять важные территории, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. "Вооруженные силы США, численность которых составляет около 800 военнослужащих в различных точках на востоке Сирии, координировали действия союзного формирования и позволили ему захватить стратегическую территорию", — говорится в публикации. С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
https://ria.ru/20241210/smi-1988307916.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
WP: американские военные помогли союзникам в Сирии занять важную территорию

WP: США помогли союзным формированиям занять стратегическую территорию в Сирии

© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный конвой на севере Сирии
Американский военный конвой на севере Сирии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американский военный конвой на севере Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Американские военные в Сирии после смены руководства в стране помогли своим союзным формированиям занять важные территории, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
"Вооруженные силы США, численность которых составляет около 800 военнослужащих в различных точках на востоке Сирии, координировали действия союзного формирования и позволили ему захватить стратегическую территорию", — говорится в публикации.
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С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
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В миреРоссияМоскваСирияБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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