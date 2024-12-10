https://ria.ru/20241210/sirija-1988308091.html

WP: американские военные помогли союзникам в Сирии занять важную территорию

WP: американские военные помогли союзникам в Сирии занять важную территорию - РИА Новости, 10.12.2024

WP: американские военные помогли союзникам в Сирии занять важную территорию

Американские военные в Сирии после смены руководства в стране помогли своим союзным формированиям занять важные территории, сообщает газета Washington Post со... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T07:44

2024-12-10T07:44

2024-12-10T09:10

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Американские военные в Сирии после смены руководства в стране помогли своим союзным формированиям занять важные территории, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. "Вооруженные силы США, численность которых составляет около 800 военнослужащих в различных точках на востоке Сирии, координировали действия союзного формирования и позволили ему захватить стратегическую территорию", — говорится в публикации. С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024