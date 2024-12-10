https://ria.ru/20241210/shtraf-1988413519.html

В России могут вырасти штрафы за несоблюдение требований дорожных знаков

В России могут вырасти штрафы за несоблюдение требований дорожных знаков - РИА Новости, 10.12.2024

В России могут вырасти штрафы за несоблюдение требований дорожных знаков

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штрафы за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, вырастут РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:22

2024-12-10T15:22

2024-12-10T15:22

общество

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786014_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_c5209c290c642ef26b8598060bf04e18.jpg

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штрафы за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, вырастут с 500 до 750 рублей, документ размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). "В статье 12.16...в части 1 в абзаце втором слово "пятисот" заменить словами "семисот пятидесяти", - сказано в тексте законопроекта ко второму чтению с учетом поправок, рекомендуемых к принятию.

https://ria.ru/20241210/shtraf-1988404342.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф