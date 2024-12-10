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В России могут вырасти штрафы за несоблюдение требований дорожных знаков - РИА Новости, 10.12.2024
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15:22 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/shtraf-1988413519.html
В России могут вырасти штрафы за несоблюдение требований дорожных знаков
В России могут вырасти штрафы за несоблюдение требований дорожных знаков - РИА Новости, 10.12.2024
В России могут вырасти штрафы за несоблюдение требований дорожных знаков
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штрафы за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, вырастут РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:22
2024-12-10T15:22
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штрафы за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, вырастут с 500 до 750 рублей, документ размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). "В статье 12.16...в части 1 в абзаце втором слово "пятисот" заменить словами "семисот пятидесяти", - сказано в тексте законопроекта ко второму чтению с учетом поправок, рекомендуемых к принятию.
https://ria.ru/20241210/shtraf-1988404342.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В России могут вырасти штрафы за несоблюдение требований дорожных знаков

Штрафы за несоблюдение требований дорожных знаков могут вырасти до 750 рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСадовое кольцо в Москве
Садовое кольцо в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Садовое кольцо в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штрафы за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, вырастут с 500 до 750 рублей, документ размещен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в статью 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).
"В статье 12.16...в части 1 в абзаце втором слово "пятисот" заменить словами "семисот пятидесяти", - сказано в тексте законопроекта ко второму чтению с учетом поправок, рекомендуемых к принятию.
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