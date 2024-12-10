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В России могут вырасти штрафы за управление ТС в состоянии опьянения - РИА Новости, 10.12.2024
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14:22 10.12.2024 (обновлено: 14:32 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/shtraf-1988390492.html
В России могут вырасти штрафы за управление ТС в состоянии опьянения
В России могут вырасти штрафы за управление ТС в состоянии опьянения - РИА Новости, 10.12.2024
В России могут вырасти штрафы за управление ТС в состоянии опьянения
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения вырастут с 30 до 45 тысяч рублей,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:22
2024-12-10T14:32
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения вырастут с 30 до 45 тысяч рублей, документ размещен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 12.08 КоАП РФ. "В статье 12.8: в абзаце втором части 1 слово "тридцати" заменить словами "сорока пяти", в абзаце втором части 2 слово "тридцати" заменить словами "сорока пяти", в абзаце втором части 3 слово "тридцати" заменить словами "сорока пяти", - сказано в тексте поправки.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В России могут вырасти штрафы за управление ТС в состоянии опьянения

Штрафы за управление ТС в состоянии опьянения могут вырасти до 45 тысяч рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, согласно которой штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения вырастут с 30 до 45 тысяч рублей, документ размещен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в статью 12.08 КоАП РФ.
"В статье 12.8: в абзаце втором части 1 слово "тридцати" заменить словами "сорока пяти", в абзаце втором части 2 слово "тридцати" заменить словами "сорока пяти", в абзаце втором части 3 слово "тридцати" заменить словами "сорока пяти", - сказано в тексте поправки.
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