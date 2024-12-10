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Шольц и Эрдоган назвали уход Асада очень хорошим событием - РИА Новости, 10.12.2024
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23:47 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/sholts-1988519789.html
Шольц и Эрдоган назвали уход Асада очень хорошим событием
Шольц и Эрдоган назвали уход Асада очень хорошим событием - РИА Новости, 10.12.2024
Шольц и Эрдоган назвали уход Асада очень хорошим событием
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого сошлись на необходимости сохранения... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T23:47
2024-12-10T23:47
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реджеп тайип эрдоган
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого сошлись на необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии, сообщила пресс-служба правительства ФРГ. В ходе разговора Шольц и Эрдоган назвали уход президента Сирии Башара Асада со своего поста "очень хорошим событием". "Что сейчас необходимо сделать, так это обеспечить, чтобы Сирия стала безопасным домом для всех сирийцев, независимо от их этнической или религиозной принадлежности. Сюда также относится и сохранение территориальной целостности и суверенитета. Мы хотим работать над достижением этих целей вместе с нашими партнерами в Европейском союзе и регионе", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html
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в мире, россия, москва, башар асад, олаф шольц, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Олаф Шольц, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Шольц и Эрдоган назвали уход Асада очень хорошим событием

Правительство ФРГ: Шольц и Эрдоган назвали уход Асада очень хорошим событием

© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого сошлись на необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.
В ходе разговора Шольц и Эрдоган назвали уход президента Сирии Башара Асада со своего поста "очень хорошим событием".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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"Что сейчас необходимо сделать, так это обеспечить, чтобы Сирия стала безопасным домом для всех сирийцев, независимо от их этнической или религиозной принадлежности. Сюда также относится и сохранение территориальной целостности и суверенитета. Мы хотим работать над достижением этих целей вместе с нашими партнерами в Европейском союзе и регионе", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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В миреРоссияМоскваБашар АсадОлаф ШольцРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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