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Арктика в ближайшие десятилетия не растает полностью, заявил климатолог - РИА Новости, 10.12.2024
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04:44 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/sevmorput-1988300521.html
Арктика в ближайшие десятилетия не растает полностью, заявил климатолог
Арктика в ближайшие десятилетия не растает полностью, заявил климатолог - РИА Новости, 10.12.2024
Арктика в ближайшие десятилетия не растает полностью, заявил климатолог
Восточная часть Северного морского пути, которая скована льдом зимой и летом, станет ежегодно открытой в сентябре только к 2050-2060 годам, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T04:44
2024-12-10T04:44
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Восточная часть Северного морского пути, которая скована льдом зимой и летом, станет ежегодно открытой в сентябре только к 2050-2060 годам, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. Эксперт заявил, что Арктика в ближайшие десятилетия не растает полностью и навсегда, но в какие-то годы на несколько дней льда в Северном Ледовитом океане может быть очень мало. "Для нас гораздо важнее, что происходит с Северным морским путем – будет ли он открыт и не один день, а хотя бы весь сентябрь. Однозначно, что весь сентябрь восточная часть Северного морского пути будет открыта только к 2050-2060 годам", - сказал Кокорин. Он уточнил, что такие данные приводятся в третьем оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории России, опубликованном в 2022 году.
https://ria.ru/20241204/smp-1987376867.html
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арктика, северный ледовитый океан, россия, алексей кокорин, гидрометцентр, общество
Арктика, Северный Ледовитый океан, Россия, Алексей Кокорин, Гидрометцентр, Общество
Арктика в ближайшие десятилетия не растает полностью, заявил климатолог

Климатолог: Севморпуть будет освобождаться ото льда в сентябре после 2050 года

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкКорабли в морском порту на трассе Северного морского пути Дудинка
Корабли в морском порту на трассе Северного морского пути Дудинка - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Корабли в морском порту на трассе Северного морского пути Дудинка. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Восточная часть Северного морского пути, которая скована льдом зимой и летом, станет ежегодно открытой в сентябре только к 2050-2060 годам, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
Эксперт заявил, что Арктика в ближайшие десятилетия не растает полностью и навсегда, но в какие-то годы на несколько дней льда в Северном Ледовитом океане может быть очень мало.
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"Для нас гораздо важнее, что происходит с Северным морским путем – будет ли он открыт и не один день, а хотя бы весь сентябрь. Однозначно, что весь сентябрь восточная часть Северного морского пути будет открыта только к 2050-2060 годам", - сказал Кокорин.
Он уточнил, что такие данные приводятся в третьем оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории России, опубликованном в 2022 году.
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АрктикаСеверный Ледовитый океанРоссияАлексей КокоринГидрометцентрОбщество
 
 
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