https://ria.ru/20241210/sevmorput-1988300521.html

Арктика в ближайшие десятилетия не растает полностью, заявил климатолог

Арктика в ближайшие десятилетия не растает полностью, заявил климатолог - РИА Новости, 10.12.2024

Арктика в ближайшие десятилетия не растает полностью, заявил климатолог

Восточная часть Северного морского пути, которая скована льдом зимой и летом, станет ежегодно открытой в сентябре только к 2050-2060 годам, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T04:44

2024-12-10T04:44

2024-12-10T04:44

арктика

северный ледовитый океан

россия

алексей кокорин

гидрометцентр

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916343657_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d9147a4279282be4e2a02ea6b100655.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Восточная часть Северного морского пути, которая скована льдом зимой и летом, станет ежегодно открытой в сентябре только к 2050-2060 годам, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. Эксперт заявил, что Арктика в ближайшие десятилетия не растает полностью и навсегда, но в какие-то годы на несколько дней льда в Северном Ледовитом океане может быть очень мало. "Для нас гораздо важнее, что происходит с Северным морским путем – будет ли он открыт и не один день, а хотя бы весь сентябрь. Однозначно, что весь сентябрь восточная часть Северного морского пути будет открыта только к 2050-2060 годам", - сказал Кокорин. Он уточнил, что такие данные приводятся в третьем оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории России, опубликованном в 2022 году.

https://ria.ru/20241204/smp-1987376867.html

https://ria.ru/20241207/arktika-1987855039.html

арктика

северный ледовитый океан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

арктика, северный ледовитый океан, россия, алексей кокорин, гидрометцентр, общество