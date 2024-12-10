Арктика в ближайшие десятилетия не растает полностью, заявил климатолог
Климатолог: Севморпуть будет освобождаться ото льда в сентябре после 2050 года
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкКорабли в морском порту на трассе Северного морского пути Дудинка
Корабли в морском порту на трассе Северного морского пути Дудинка. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Восточная часть Северного морского пути, которая скована льдом зимой и летом, станет ежегодно открытой в сентябре только к 2050-2060 годам, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
Эксперт заявил, что Арктика в ближайшие десятилетия не растает полностью и навсегда, но в какие-то годы на несколько дней льда в Северном Ледовитом океане может быть очень мало.
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"Для нас гораздо важнее, что происходит с Северным морским путем – будет ли он открыт и не один день, а хотя бы весь сентябрь. Однозначно, что весь сентябрь восточная часть Северного морского пути будет открыта только к 2050-2060 годам", - сказал Кокорин.
Он уточнил, что такие данные приводятся в третьем оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории России, опубликованном в 2022 году.
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