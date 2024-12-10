https://ria.ru/20241210/schelkunchik-1988520240.html

Ставка за пару билетов на "Щелкунчика" в Большом театре составила 275 тысяч

Ставка за пару билетов на "Щелкунчика" в Большом театре составила 275 тысяч - РИА Новости, 10.12.2024

Ставка за пару билетов на "Щелкунчика" в Большом театре составила 275 тысяч

Максимальная ставка за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 27 декабря в 12.00, составила 275 тысяч рублей РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T23:58

2024-12-10T23:58

2024-12-10T23:58

павел сорокин

большой театр

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Максимальная ставка за комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который пройдет 27 декабря в 12.00, составила 275 тысяч рублей на аукционе во вторник при стартовой стоимости в 100 тысяч рублей, свидетельствуют данные торгов. Большой театр во вторник в 10.00 мск начал продажу билетов на балет "Щелкунчик" 27 декабря. Торги завершились в 21.27 мск. Лучшее предложение за два билета в партер составило 275 тысяч рублей при начальной цене в 100 тысяч рублей. Такие ставки были сделаны на билеты в первом ряду партера - 16 и 17 места. Наибольшая ставка за комплект из четырех билетов составила 205 тысяч рублей при начальной цене 200 тысяч рублей - это билеты в партер. Самый дорогой единичный билет на "Щелкунчика" в первый ряд партера ушел на торгах за 60 тысяч рублей при стартовой стоимости в 50 тысяч рублей. Ранее на сайте театра были опубликованы составы исполнителей на семь спектаклей из декабрьского блока. Так, 27 декабря партии исполнят Мария Виноградова и Дмитрий Выскубенко. За дирижерский пульт встанет Павел Сорокин. Большой театр проведет в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.

https://ria.ru/20241125/balet-1985559744.html

https://ria.ru/20241125/teatr-1985549483.html

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павел сорокин, большой театр, общество