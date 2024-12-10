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Российские саперы обнаружили боеприпасы НАТО при разминировании в ДНР - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:16 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/sapery-1988301871.html
Российские саперы обнаружили боеприпасы НАТО при разминировании в ДНР
Российские саперы обнаружили боеприпасы НАТО при разминировании в ДНР - РИА Новости, 10.12.2024
Российские саперы обнаружили боеприпасы НАТО при разминировании в ДНР
Саперы "Южной" группировки войск обнаружили множество боеприпасов стран НАТО при разминировании в ДНР, минирование ВСУ обширных территорий имеет гуманитарные... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T05:16
2024-12-10T05:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
нато
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Саперы "Южной" группировки войск обнаружили множество боеприпасов стран НАТО при разминировании в ДНР, минирование ВСУ обширных территорий имеет гуманитарные последствия, которые могут растянуться на десятилетия, сообщили в Минобороны РФ. "В связи с постоянным продвижением подразделений Вооруженных Сил России вперед и освобождением новых населенных пунктов Донецкой Народной Республики, вслед за штурмовыми подразделениями неизменно перемещается и артиллерия. Саперные подразделения отдельной артиллерийской бригады "Южной" группировки войск при обследовании площадок для новых позиций постоянно сталкиваются с образцами вооружения НАТО", - говорится в сообщении. Отмечается, что в большинстве случаев российские саперы уже не используют приборы для поиска взрывоопасных предметов, поскольку ВСУ применяют магнитные мины, в том числе производства стран НАТО, которые могут сработать, в том числе, при приближении миноискателя. "Минирование ВСУ обширных территорий имеет гуманитарные последствия, которые могут растянуться на десятилетия", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20241203/vsu-1987193174.html
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донецкая народная республика, россия, нато, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские саперы обнаружили боеприпасы НАТО при разминировании в ДНР

Саперы "Южной" группировки войск обнаружили в ДНР множество боеприпасов НАТО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСаперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию
Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Саперы "Южной" группировки войск обнаружили множество боеприпасов стран НАТО при разминировании в ДНР, минирование ВСУ обширных территорий имеет гуманитарные последствия, которые могут растянуться на десятилетия, сообщили в Минобороны РФ.
"В связи с постоянным продвижением подразделений Вооруженных Сил России вперед и освобождением новых населенных пунктов Донецкой Народной Республики, вслед за штурмовыми подразделениями неизменно перемещается и артиллерия. Саперные подразделения отдельной артиллерийской бригады "Южной" группировки войск при обследовании площадок для новых позиций постоянно сталкиваются с образцами вооружения НАТО", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в большинстве случаев российские саперы уже не используют приборы для поиска взрывоопасных предметов, поскольку ВСУ применяют магнитные мины, в том числе производства стран НАТО, которые могут сработать, в том числе, при приближении миноискателя.
"Минирование ВСУ обширных территорий имеет гуманитарные последствия, которые могут растянуться на десятилетия", - заявили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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