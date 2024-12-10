https://ria.ru/20241210/sapery-1988301871.html

Российские саперы обнаружили боеприпасы НАТО при разминировании в ДНР

Российские саперы обнаружили боеприпасы НАТО при разминировании в ДНР - РИА Новости, 10.12.2024

Российские саперы обнаружили боеприпасы НАТО при разминировании в ДНР

Саперы "Южной" группировки войск обнаружили множество боеприпасов стран НАТО при разминировании в ДНР, минирование ВСУ обширных территорий имеет гуманитарные... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T05:16

2024-12-10T05:16

2024-12-10T05:16

специальная военная операция на украине

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россия

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Саперы "Южной" группировки войск обнаружили множество боеприпасов стран НАТО при разминировании в ДНР, минирование ВСУ обширных территорий имеет гуманитарные последствия, которые могут растянуться на десятилетия, сообщили в Минобороны РФ. "В связи с постоянным продвижением подразделений Вооруженных Сил России вперед и освобождением новых населенных пунктов Донецкой Народной Республики, вслед за штурмовыми подразделениями неизменно перемещается и артиллерия. Саперные подразделения отдельной артиллерийской бригады "Южной" группировки войск при обследовании площадок для новых позиций постоянно сталкиваются с образцами вооружения НАТО", - говорится в сообщении. Отмечается, что в большинстве случаев российские саперы уже не используют приборы для поиска взрывоопасных предметов, поскольку ВСУ применяют магнитные мины, в том числе производства стран НАТО, которые могут сработать, в том числе, при приближении миноискателя. "Минирование ВСУ обширных территорий имеет гуманитарные последствия, которые могут растянуться на десятилетия", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20241203/vsu-1987193174.html

https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988301470.html

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, нато, вооруженные силы украины, безопасность