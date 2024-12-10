Российские саперы обнаружили боеприпасы НАТО при разминировании в ДНР
Саперы "Южной" группировки войск обнаружили в ДНР множество боеприпасов НАТО
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСаперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию
Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Саперы "Южной" группировки войск обнаружили множество боеприпасов стран НАТО при разминировании в ДНР, минирование ВСУ обширных территорий имеет гуманитарные последствия, которые могут растянуться на десятилетия, сообщили в Минобороны РФ.
"В связи с постоянным продвижением подразделений Вооруженных Сил России вперед и освобождением новых населенных пунктов Донецкой Народной Республики, вслед за штурмовыми подразделениями неизменно перемещается и артиллерия. Саперные подразделения отдельной артиллерийской бригады "Южной" группировки войск при обследовании площадок для новых позиций постоянно сталкиваются с образцами вооружения НАТО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в большинстве случаев российские саперы уже не используют приборы для поиска взрывоопасных предметов, поскольку ВСУ применяют магнитные мины, в том числе производства стран НАТО, которые могут сработать, в том числе, при приближении миноискателя.
"Минирование ВСУ обширных территорий имеет гуманитарные последствия, которые могут растянуться на десятилетия", - заявили в ведомстве.