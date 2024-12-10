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Глава МИД Белоруссии объяснил, зачем Евросоюзу санкции - РИА Новости, 10.12.2024
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14:54 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/sanktsii-1988404969.html
Глава МИД Белоруссии объяснил, зачем Евросоюзу санкции
Глава МИД Белоруссии объяснил, зачем Евросоюзу санкции - РИА Новости, 10.12.2024
Глава МИД Белоруссии объяснил, зачем Евросоюзу санкции
Санкции нужны европейским производителям, чтобы быть вне конкуренции с российскими и белорусскими компаниями, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:54
2024-12-10T14:54
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Санкции нужны европейским производителям, чтобы быть вне конкуренции с российскими и белорусскими компаниями, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. "Ограничения – это и проблемы, и новые возможности. Растет товарооборот с Китаем. Наши товары востребованы за тысячи километров и продаются по хорошим ценам. А представьте, если бы все было в порядке с допуском наших товаров на европейский рынок, как мы были бы там успешны. В ЕС это тоже понимают. Мое личное убеждение: во всех этих вещах, за которыми якобы стоит политика, очень многое на самом деле связано с конкуренцией. Под прикрытием политики, идеологии дают европейским производителям возможность побыть вне конкуренции с российскими и белорусскими", - приводит слова Рыженкова с форума "Лига экспорта" агентство "Белта". Он также подчеркнул, что раньше рынок Евросоюза был для Белоруссии денежным, доставка товаров была проще. Сейчас, по его словам, развивается сотрудничество с Китаем, Ираном, Россией и странами СНГ. "Сегодня туда идут основные потоки. Но самое интересное, что при кратном увеличении торговли с этими регионами не так сильно и просела наша торговля с отдельными странами ЕС. Бизнес все равно находит какие-то возможности для поставок даже в этих условиях - не только санкций, но и того, что творится на границе", - сказал Рыженков. Он отметил, что таможенные службы ЕС пропускают грузовики на границах в объемах гораздо ниже нормы, тем самым создают искусственные барьеры. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20241210/gazprombank-1988379086.html
https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html
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белоруссия, китай, иран, максим рыженков, евросоюз, снг
Белоруссия, Китай, Иран, Максим Рыженков, Евросоюз, СНГ
Глава МИД Белоруссии объяснил, зачем Евросоюзу санкции

Рыженков: санкции нужны европейским производителям, чтобы быть вне конкуренции

© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Санкции нужны европейским производителям, чтобы быть вне конкуренции с российскими и белорусскими компаниями, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
"Ограничения – это и проблемы, и новые возможности. Растет товарооборот с Китаем. Наши товары востребованы за тысячи километров и продаются по хорошим ценам. А представьте, если бы все было в порядке с допуском наших товаров на европейский рынок, как мы были бы там успешны. В ЕС это тоже понимают. Мое личное убеждение: во всех этих вещах, за которыми якобы стоит политика, очень многое на самом деле связано с конкуренцией. Под прикрытием политики, идеологии дают европейским производителям возможность побыть вне конкуренции с российскими и белорусскими", - приводит слова Рыженкова с форума "Лига экспорта" агентство "Белта".
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Он также подчеркнул, что раньше рынок Евросоюза был для Белоруссии денежным, доставка товаров была проще. Сейчас, по его словам, развивается сотрудничество с Китаем, Ираном, Россией и странами СНГ.
"Сегодня туда идут основные потоки. Но самое интересное, что при кратном увеличении торговли с этими регионами не так сильно и просела наша торговля с отдельными странами ЕС. Бизнес все равно находит какие-то возможности для поставок даже в этих условиях - не только санкций, но и того, что творится на границе", - сказал Рыженков. Он отметил, что таможенные службы ЕС пропускают грузовики на границах в объемах гораздо ниже нормы, тем самым создают искусственные барьеры.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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БелоруссияКитайИранМаксим РыженковЕвросоюзСНГ
 
 
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