https://ria.ru/20241210/sanktsii-1988404969.html

Глава МИД Белоруссии объяснил, зачем Евросоюзу санкции

Глава МИД Белоруссии объяснил, зачем Евросоюзу санкции - РИА Новости, 10.12.2024

Глава МИД Белоруссии объяснил, зачем Евросоюзу санкции

Санкции нужны европейским производителям, чтобы быть вне конкуренции с российскими и белорусскими компаниями, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:54

2024-12-10T14:54

2024-12-10T14:54

белоруссия

китай

иран

максим рыженков

евросоюз

снг

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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Санкции нужны европейским производителям, чтобы быть вне конкуренции с российскими и белорусскими компаниями, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. "Ограничения – это и проблемы, и новые возможности. Растет товарооборот с Китаем. Наши товары востребованы за тысячи километров и продаются по хорошим ценам. А представьте, если бы все было в порядке с допуском наших товаров на европейский рынок, как мы были бы там успешны. В ЕС это тоже понимают. Мое личное убеждение: во всех этих вещах, за которыми якобы стоит политика, очень многое на самом деле связано с конкуренцией. Под прикрытием политики, идеологии дают европейским производителям возможность побыть вне конкуренции с российскими и белорусскими", - приводит слова Рыженкова с форума "Лига экспорта" агентство "Белта". Он также подчеркнул, что раньше рынок Евросоюза был для Белоруссии денежным, доставка товаров была проще. Сейчас, по его словам, развивается сотрудничество с Китаем, Ираном, Россией и странами СНГ. "Сегодня туда идут основные потоки. Но самое интересное, что при кратном увеличении торговли с этими регионами не так сильно и просела наша торговля с отдельными странами ЕС. Бизнес все равно находит какие-то возможности для поставок даже в этих условиях - не только санкций, но и того, что творится на границе", - сказал Рыженков. Он отметил, что таможенные службы ЕС пропускают грузовики на границах в объемах гораздо ниже нормы, тем самым создают искусственные барьеры. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20241210/gazprombank-1988379086.html

https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html

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белоруссия, китай, иран, максим рыженков, евросоюз, снг