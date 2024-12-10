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Рейс Стамбул — Казань совершил вынужденную посадку в Самаре - РИА Новости, 10.12.2024
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Туризм
 
08:59 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/samolet-1988315982.html
Рейс Стамбул — Казань совершил вынужденную посадку в Самаре
Рейс Стамбул — Казань совершил вынужденную посадку в Самаре - РИА Новости, 10.12.2024
Рейс Стамбул — Казань совершил вынужденную посадку в Самаре
Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров из-за вынужденной посадки самолета Стамбул - Казань в Самаре и задержки рейса в Казани, сообщила Приволжская РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T08:59
2024-12-10T08:59
туризм
происшествия
казань
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САМАРА, 10 дек — РИА Новости. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров из-за вынужденной посадки самолета Стамбул - Казань в Самаре и задержки рейса в Казани, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, 10 декабря примерно в 2 часа (1.00 мск) на запасном аэродроме Самара совершило посадку воздушное судно авиакомпании "Турецкие авиалинии", выполнявшее рейс 427 по маршруту Стамбул - Казань, по причине неблагоприятных погодных условий. Кроме того, в аэропорту Казани задержали авиарейс 428 сообщением Казань-Стамбул авиакомпании "Турецкие авиалинии" из-за позднего прибытия воздушного судна ", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Время вылета авиарейса из казанского аэропорта перенесли с 1 часа 35 минут до 13 часов 35 минут 10 декабря. На рейс зарегистрировано 75 пассажиров, на время ожидания им предоставят услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. В самарский аэропорт также выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Для пассажиров рейса из Стамбула организована мобильная приемная. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах Самары и Казани, при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.
https://ria.ru/20241205/tuman-1987444184.html
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происшествия, казань, стамбул, самара, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Казань, Стамбул, Самара, Новости - Туризм
Рейс Стамбул — Казань совершил вынужденную посадку в Самаре

Рейс из Стамбула в Казань совершил вынужденную посадку в Самаре из-за непогоды

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАэропорт "Курумоч" в Самаре
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
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САМАРА, 10 дек — РИА Новости. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров из-за вынужденной посадки самолета Стамбул - Казань в Самаре и задержки рейса в Казани, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, 10 декабря примерно в 2 часа (1.00 мск) на запасном аэродроме Самара совершило посадку воздушное судно авиакомпании "Турецкие авиалинии", выполнявшее рейс 427 по маршруту Стамбул - Казань, по причине неблагоприятных погодных условий. Кроме того, в аэропорту Казани задержали авиарейс 428 сообщением Казань-Стамбул авиакомпании "Турецкие авиалинии" из-за позднего прибытия воздушного судна ", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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Время вылета авиарейса из казанского аэропорта перенесли с 1 часа 35 минут до 13 часов 35 минут 10 декабря. На рейс зарегистрировано 75 пассажиров, на время ожидания им предоставят услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
В самарский аэропорт также выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Для пассажиров рейса из Стамбула организована мобильная приемная.
Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах Самары и Казани, при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.
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