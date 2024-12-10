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Власти Сахалина планируют в 2026 г завершить программу по аварийному жилью - РИА Новости, 10.12.2024
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12:52 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/sakhalin-1988364956.html
Власти Сахалина планируют в 2026 г завершить программу по аварийному жилью
Власти Сахалина планируют в 2026 г завершить программу по аварийному жилью - РИА Новости, 10.12.2024
Власти Сахалина планируют в 2026 г завершить программу по аварийному жилью
Правительство Сахалинской области планирует завершить в 2026 году реализацию второй программы по расселению ветхого и аварийного жилья, заявил губернатор... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:52
2024-12-10T12:52
сахалинская область
валерий лимаренко
сахалин
общество
жилье
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек – РИА Новости. Правительство Сахалинской области планирует завершить в 2026 году реализацию второй программы по расселению ветхого и аварийного жилья, заявил губернатор Валерий Лимаренко во вторник во время прямой линии с жителями региона. "В программе у нас сейчас официально включено к расселению 720 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Мы завершаем ее в 2026 году. И будем открывать третью программу", - сказал глава региона. По информации губернатора, ежегодно на Сахалине и Курилах сдается около 150 тысяч квадратных метров жилья для расселения аварийного и ветхого жилфонда. "В некоторых регионах строят всего жилья 150 тысяч квадратных метров в год, а у нас только "аварийная" программа жилья - 150 тысяч квадратных метров. Благодаря этой программе некоторые города в регионе вообще поменяли свой облик", - подчеркнул Лимаренко. Первую пятилетнюю программу по расселению ветхого и аварийного жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, Сахалинская область выполнила досрочно в 2020 году. В рамках ее реализации новоселье справили более 9 тысяч человек. Ко второй программе регион приступил в 2021 году, в соответствии с ней в новые квартиры должны переселиться 32,4 тысячи островитян.
https://ria.ru/20241114/turisticheskiy_nalog-1983643319.html
https://ria.ru/20241202/ozon-1986884862.html
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сахалинская область, валерий лимаренко, сахалин, общество, жилье
Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Сахалин, Общество, Жилье
Власти Сахалина планируют в 2026 г завершить программу по аварийному жилью

Лимаренко: завершение программы по аварийному жилью Сахалина планируют на 2026 г

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко . Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек – РИА Новости. Правительство Сахалинской области планирует завершить в 2026 году реализацию второй программы по расселению ветхого и аварийного жилья, заявил губернатор Валерий Лимаренко во вторник во время прямой линии с жителями региона.
"В программе у нас сейчас официально включено к расселению 720 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Мы завершаем ее в 2026 году. И будем открывать третью программу", - сказал глава региона.
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По информации губернатора, ежегодно на Сахалине и Курилах сдается около 150 тысяч квадратных метров жилья для расселения аварийного и ветхого жилфонда.
"В некоторых регионах строят всего жилья 150 тысяч квадратных метров в год, а у нас только "аварийная" программа жилья - 150 тысяч квадратных метров. Благодаря этой программе некоторые города в регионе вообще поменяли свой облик", - подчеркнул Лимаренко.
Первую пятилетнюю программу по расселению ветхого и аварийного жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, Сахалинская область выполнила досрочно в 2020 году. В рамках ее реализации новоселье справили более 9 тысяч человек. Ко второй программе регион приступил в 2021 году, в соответствии с ней в новые квартиры должны переселиться 32,4 тысячи островитян.
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Сахалинская областьВалерий ЛимаренкоСахалинОбществоЖилье
 
 
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