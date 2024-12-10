https://ria.ru/20241210/sakhalin-1988364956.html

Власти Сахалина планируют в 2026 г завершить программу по аварийному жилью

Власти Сахалина планируют в 2026 г завершить программу по аварийному жилью - РИА Новости, 10.12.2024

Власти Сахалина планируют в 2026 г завершить программу по аварийному жилью

Правительство Сахалинской области планирует завершить в 2026 году реализацию второй программы по расселению ветхого и аварийного жилья, заявил губернатор... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:52

2024-12-10T12:52

2024-12-10T12:52

сахалинская область

валерий лимаренко

сахалин

общество

жилье

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 дек – РИА Новости. Правительство Сахалинской области планирует завершить в 2026 году реализацию второй программы по расселению ветхого и аварийного жилья, заявил губернатор Валерий Лимаренко во вторник во время прямой линии с жителями региона. "В программе у нас сейчас официально включено к расселению 720 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Мы завершаем ее в 2026 году. И будем открывать третью программу", - сказал глава региона. По информации губернатора, ежегодно на Сахалине и Курилах сдается около 150 тысяч квадратных метров жилья для расселения аварийного и ветхого жилфонда. "В некоторых регионах строят всего жилья 150 тысяч квадратных метров в год, а у нас только "аварийная" программа жилья - 150 тысяч квадратных метров. Благодаря этой программе некоторые города в регионе вообще поменяли свой облик", - подчеркнул Лимаренко. Первую пятилетнюю программу по расселению ветхого и аварийного жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, Сахалинская область выполнила досрочно в 2020 году. В рамках ее реализации новоселье справили более 9 тысяч человек. Ко второй программе регион приступил в 2021 году, в соответствии с ней в новые квартиры должны переселиться 32,4 тысячи островитян.

https://ria.ru/20241114/turisticheskiy_nalog-1983643319.html

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сахалинская область, валерий лимаренко, сахалин, общество, жилье