https://ria.ru/20241210/sakhalin-1988346310.html

На Сахалин – зимой: заснеженные сопки, походы на снегоступах, крабалка

На Сахалин – зимой: заснеженные сопки, походы на снегоступах, крабалка - РИА Новости, 10.12.2024

На Сахалин – зимой: заснеженные сопки, походы на снегоступах, крабалка

Побывать на Сахалине – мечта многих путешественников. Такое приключение не сотрется из памяти никогда. Самый большой остров России в акватории Тихого океана,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:25

2024-12-10T11:25

2024-12-10T12:12

сахалин

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Побывать на Сахалине – мечта многих путешественников. Такое приключение не сотрется из памяти никогда. Самый большой остров России в акватории Тихого океана, омываемый Охотским и Японским морями, – уникальный рельеф, уникальная природа, буйство красок и восхитительные пейзажи! Не только в пору весеннего цветения, летнего изобилия и золота осени, но и снежной солнечной зимой. О том, что ждет гостей острова Сахалин в зимний сезон, расскажем в материале РИА Новости. "Что такое подледная рыбалка, знают многие. А вот подледная крабалка – это наша сахалинская история. Ее любят все – едут к нам из разных уголков России. Потому что это очень эмоционально, интересно и вкусно. Ловят краба, там же варят и, конечно, фотографируются. Ведь наш регион отличается солнечной снежной зимой. Представьте: белый лед, голубое небо, солнце, красный краб – все очень ярко и необычно. Красивые фотографии и сильные вкусные эмоции", – поделился с РИА Новости министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев. Географический рейтинг зимних путешественников на Сахалин, по его словам, выглядит примерно так: пальма первенства – у соседей-дальневосточников, следом идут сибиряки – жители Сибирского федерального округа, а за ними – москвичи и петербуржцы, которые уже вкусили сахалинской экзотики и готовы ради нее ехать на "край света". Большой интерес к Сахалину проявляют и китайцы, и островной турбизнес готов ответить взаимностью. Внутренний туризм, однако, в приоритете, ведь потенциал его огромен – как и сама Россия. Но вернемся к зимним приключениям, которыми славится Сахалин. Любителей активного отдыха ждут поездки на снегоходах по заснеженным сказочным лесным тропам, походы на снегоступах, подъем на сопки, чтобы насладиться прекрасными видами и природной мощью острова. "Маршрутов очень много, и они разные. Чаще это маршруты одного дня, а бывают и с ночевками – это как туристы выберут. В пеших лесных прогулках на снегоступах – своя романтика. А горячий чай на вершине сопки вызывает у людей особые эмоции. Ну и, конечно, Сахалин – это край горнолыжного туризма и сноубординга, которые притягивают все больше любителей этих видов спорта и отдыха", – отметил министр туризма. Сейчас, по его словам, регион активно готовится к старту горнолыжного сезона 2024/25. Кстати, южно-сахалинский курорт "Горный воздух" находится прямо в черте города: больше в России такого нет нигде. Центр курорта – это спортивный комплекс, который базируется на двух горах: на горе Большевик на высоте 601 метр над уровнем моря и горе Красной – 779 метров над уровнем моря. На курорте работают 24 трассы, есть две зоны фрирайда для любителей кататься вне трасс – их общая протяженность превышает 42 километра. На тех склонах, где снега может быть недостаточно, оборудованы системы искусственного оснежения – речь о юго-западном серпантине. Наверх посетителей поднимают пять современных канатных дорог в гондольном и кресельном исполнении. "Сейчас к работе готовят новый учебный склон протяженностью 150 метров. И вот-вот появится склон фристайла для горнолыжной акробатики, который уже в январе будет задействован в российско-китайских играх. Собственно, он и предназначен для профессионалов – для занятий акробатикой и фристайлом", – рассказал собеседник РИА Новости. Речь о Российско-китайских молодежных зимних играх – 2025, которые пройдут на Дальнем Востоке с 8 по 14 января. Сахалинский курорт "Горный воздух" примет участников, которые будут состязаться в девяти видах спорта. "Уверен, что зрелищные соревнования российских и китайских спортсменов станут настоящим подарком для гостей острова. На курорте традиционно проводится много ярких событийных мероприятий – и для профессионалов, и для отдыхающих. Важно, что это горнолыжный курорт для всех. И для профи, и для начинающих, и для семей с детьми. Уровни сложности трасс – разные. Есть и совсем для новичков. Прокат, профессиональные инструкторы по горным лыжам и сноубордингу – все есть и под разные запросы. А в новом сезоне появится и тюбинговый парк для детей и взрослых. Будет еще веселее", – заверил спикер. Любителям гастрономических впечатлений тоже будет чем себя порадовать: рестораны, кафе и фудкорт с богатым разнообразием кухни добавят отдыхающим острых ощущений. Формат, интерьеры и блюда – на выбор: легкий перекус (к примеру, шаурма с красной рыбой с чаем-кофе) или вечерний вариант с изысканными блюдами из морепродуктов от именитых шеф-поваров и прекрасными видами на горнолыжные склоны и островную столицу. "Гастрономический туризм у нас в почете круглый год. Люди любят покушать, а на Сахалине – микс русской кухни и восточной, ярко представлена корейская кухня, поскольку у нас большая корейская диаспора. Островная, как мы ее называем, то есть сахалинская кухня, тоже имеет свои особенности, поэтому к нам едут еще и вкусно поесть. И набирает силу формат apres ski – релакс после катания на лыжах, походах на снегоступах и снегоходах, когда люди расслабляются в банях и спа. Здесь тоже своя экзотика: очень любят наши гости корейскую баню", – поделился Артем Лазарев. Говоря об особенностях местного туризма, он отметил популярность глэмпингов, которых становится все больше благодаря нацпроекту развития внутреннего туризма и индустрии гостеприимства. "Купольные глэмпинги, а-фрэмы – таких объектов размещения становится все больше. Люди приходят на ночевку после прогулки, могут посидеть в горячем чане в еловых ветках – прямо на улице, под звездным небом… Это очень красиво. Кстати, глэмпинг "Мечты у моря" находится на берегу залива Анива – в Корсаковском районе. Зимой там тоже великолепные виды. Ну и вспомним наши Курилы с горячими термальными источниками на островах Кунашир, Итуруп… Снег, заснеженные вершины вулканов, красота и простор, а вы греетесь в горячих источниках, любуясь прекрасным пейзажем. И такое удовольствие можно подарить себе на Новый год. Курильские глэмпинги и другие базы отдыха предлагают жителям нашей необъятной страны уникальную историю: встретить Новый год раньше всех в России. Так что приглашаем к нам на Сахалин и Курилы", – подытожил министр туризма самого большого островного региона в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалин, россия