https://ria.ru/20241210/rostov-1988492682.html
Ростовские активисты хотят закрепить понятие "семья с ребенком-инвалидом"
Ростовские активисты хотят закрепить понятие "семья с ребенком-инвалидом" - РИА Новости, 10.12.2024
Ростовские активисты хотят закрепить понятие "семья с ребенком-инвалидом"
Общественники обсудили с депутатами законодательного собрания Ростовской области нормативное закрепление понятия "семья с ребенком-инвалидом", сообщает... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:11
2024-12-10T19:11
2024-12-10T19:11
ростовская область
ростовская область
александр ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости. Общественники обсудили с депутатами законодательного собрания Ростовской области нормативное закрепление понятия "семья с ребенком-инвалидом", сообщает пресс-служба областного парламента. Во вторник председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко провел встречу с представителями ростовского регионального отделения всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Во время встречи обсуждались темы, над которыми депутаты будут работать в ближайшее время. Например, до сих пор открытым остается вопрос обеспечения горячим питанием обучающихся детей-инвалидов, не имеющих статуса "ограниченные возможности здоровья", во всех муниципальных образованиях Ростовской области. "Предлагается ввести на федеральном уровне понятие "семья с ребенком-инвалидом". Отсутствие понятия приводит к разночтению, а, следовательно, и к различной правоприменительной практике в отношении таких семей", - говорится в сообщении. Кроме этого, предлагается включить в состав такой семьи совершеннолетнего недееспособного инвалида с детства. Представленные инициативы также касались совершенствования нормативных документов в сфере опекунства и предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. "Каждая встреча с родителями особенных детей - это и новые задачи, и вдохновение. То, с каким упорством и самоотверженностью они сражаются за каждый шаг на пути реабилитации детей, несокрушимая вера в себя и в своего ребенка, общий позитивный настрой - эти качества достойны самого глубокого уважения и восхищения. Мы продолжим поддерживать и детей-инвалидов, и их родителей, и все те объединения, которые выражают волю этой категории наших граждан", - приводятся в сообщении слова Ищенко. Он напомнил, что парламент региона тесно сотрудничает с активистами организации, помогая решать вопросы, которые волнуют семьи, воспитывающие особенных детей. По инициативе родителей детей-инвалидов принято уже 20 нормативных решений на федеральном и областном уровне. В частности, на федеральном уровне был решен вопрос о бесплатном, за государственный счет, нахождении в стационаре родителя ребенка-инвалида независимо от возраста пациента. А родители, сопровождающие ребенка-инвалида к месту лечения и обратно, получили право бесплатного проезда. Причем это правило теперь распространяется на любые медицинские организации. Также теперь операции по замене речевого процессора у слабослышащих детей можно делать в любом медицинском центре по выбору родителей.
https://ria.ru/20241210/asfalt-1988406837.html
https://ria.ru/20241209/energetiki-1988279461.html
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ростовская область, александр ищенко
Ростовская область , Ростовская область, Александр Ищенко
Ростовские активисты хотят закрепить понятие "семья с ребенком-инвалидом"
Ростовские депутаты обсудили закрепление понятия "семья с ребенком-инвалидом"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости. Общественники обсудили с депутатами законодательного собрания Ростовской области нормативное закрепление понятия "семья с ребенком-инвалидом", сообщает пресс-служба областного парламента.
Во вторник председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
провел встречу с представителями ростовского регионального отделения всероссийской организации родителей детей-инвалидов.
Во время встречи обсуждались темы, над которыми депутаты будут работать в ближайшее время. Например, до сих пор открытым остается вопрос обеспечения горячим питанием обучающихся детей-инвалидов, не имеющих статуса "ограниченные возможности здоровья", во всех муниципальных образованиях Ростовской области.
"Предлагается ввести на федеральном уровне понятие "семья с ребенком-инвалидом". Отсутствие понятия приводит к разночтению, а, следовательно, и к различной правоприменительной практике в отношении таких семей", - говорится в сообщении. Кроме этого, предлагается включить в состав такой семьи совершеннолетнего недееспособного инвалида с детства.
Представленные инициативы также касались совершенствования нормативных документов в сфере опекунства и предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
"Каждая встреча с родителями особенных детей - это и новые задачи, и вдохновение. То, с каким упорством и самоотверженностью они сражаются за каждый шаг на пути реабилитации детей, несокрушимая вера в себя и в своего ребенка, общий позитивный настрой - эти качества достойны самого глубокого уважения и восхищения. Мы продолжим поддерживать и детей-инвалидов, и их родителей, и все те объединения, которые выражают волю этой категории наших граждан", - приводятся в сообщении слова Ищенко.
Он напомнил, что парламент региона тесно сотрудничает с активистами организации, помогая решать вопросы, которые волнуют семьи, воспитывающие особенных детей. По инициативе родителей детей-инвалидов принято уже 20 нормативных решений на федеральном и областном уровне.
В частности, на федеральном уровне был решен вопрос о бесплатном, за государственный счет, нахождении в стационаре родителя ребенка-инвалида независимо от возраста пациента. А родители, сопровождающие ребенка-инвалида к месту лечения и обратно, получили право бесплатного проезда. Причем это правило теперь распространяется на любые медицинские организации. Также теперь операции по замене речевого процессора у слабослышащих детей можно делать в любом медицинском центре по выбору родителей.