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Путин назвал укрепление России и защиту ее будущего общей целью - РИА Новости, 10.12.2024
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17:50 10.12.2024 (обновлено: 18:03 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/rossiya-1988474278.html
Путин назвал укрепление России и защиту ее будущего общей целью
Путин назвал укрепление России и защиту ее будущего общей целью - РИА Новости, 10.12.2024
Путин назвал укрепление России и защиту ее будущего общей целью
Президент России Владимир Путин на встрече с правозащитниками назвал общей целью укрепление России и защиту будущего страны. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:50
2024-12-10T18:03
россия
в мире
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с правозащитниками назвал общей целью укрепление России и защиту будущего страны.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Одна из выступавших сказала, что целью всей нашей работы является укрепление, установление нового миропорядка. Это очень важно. Но цель не в этом, цель - в укреплении самой России. Цель в том, чтобы защитить ее будущее. И эта работа проводится по целому ряду направлений", - сказал Путин на заседании.
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россия, в мире, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, В мире, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин назвал укрепление России и защиту ее будущего общей целью

Путин на встрече с СПЧ назвал укрепление РФ и защиту будущего страны общей целью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание СПЧ
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание СПЧ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание СПЧ
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с правозащитниками назвал общей целью укрепление России и защиту будущего страны.
Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
"Одна из выступавших сказала, что целью всей нашей работы является укрепление, установление нового миропорядка. Это очень важно. Но цель не в этом, цель - в укреплении самой России. Цель в том, чтобы защитить ее будущее. И эта работа проводится по целому ряду направлений", - сказал Путин на заседании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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РоссияВ миреВладимир ПутинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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