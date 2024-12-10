https://ria.ru/20241210/rossiya-1988474278.html
Путин назвал укрепление России и защиту ее будущего общей целью
Путин назвал укрепление России и защиту ее будущего общей целью - РИА Новости, 10.12.2024
Путин назвал укрепление России и защиту ее будущего общей целью
Президент России Владимир Путин на встрече с правозащитниками назвал общей целью укрепление России и защиту будущего страны. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:50
2024-12-10T17:50
2024-12-10T18:03
россия
в мире
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с правозащитниками назвал общей целью укрепление России и защиту будущего страны.Путин во вторник в режиме видеосвязи проводит традиционное заседание с членами СПЧ. Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря."Одна из выступавших сказала, что целью всей нашей работы является укрепление, установление нового миропорядка. Это очень важно. Но цель не в этом, цель - в укреплении самой России. Цель в том, чтобы защитить ее будущее. И эта работа проводится по целому ряду направлений", - сказал Путин на заседании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, В мире, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин назвал укрепление России и защиту ее будущего общей целью
Путин на встрече с СПЧ назвал укрепление РФ и защиту будущего страны общей целью