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В России создают лабораторию ИИ, анализа данных и моделирования - РИА Новости, 10.12.2024
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10:44 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/rossiya-1988336188.html
В России создают лабораторию ИИ, анализа данных и моделирования
В России создают лабораторию ИИ, анализа данных и моделирования - РИА Новости, 10.12.2024
В России создают лабораторию ИИ, анализа данных и моделирования
Центральный университет и Институт AIRI запускают совместную лабораторию искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:44
2024-12-10T10:44
центральный университет (цу)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Центральный университет и Институт AIRI запускают совместную лабораторию искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования, говорится в сообщении пресс-службы вуза. Руководить лабораторией будет профессор Александр Горбань. Он вернулся из-за рубежа, чтобы совместно с Центральным университетом и AIRI развивать науку и популяризировать ИИ в России. Как уточнили в вузе, профессором опубликовано более 20 книг и 250 научных статей, его h-index (Индекс Хирша - это наукометрический показатель, по которому оценивают продуктивность и востребованность работы ученого) равняется 65. Более 30 учеников профессора Горбаня имеют научную степень, из них семь — степень доктора наук. Лаборатория будет проводить фундаментальные исследования в области искусственного интеллекта для развития и внедрения новых алгоритмов в бизнес. Также в ее задачи входит подготовка ученых нового поколения. Совместная лаборатория предоставляет студентам вуза возможность написания диплома под руководством профессора с мировым именем и дальнейшего построения научной карьеры. "Деятельность лаборатории сосредоточится на следующих направлениях исследований, но не ограничится ими: Мультиагентные гетерогенные системы искусственного интеллекта с взаимным исправлением ошибок; Искусственный интеллект и шестая проблема Гильберта: новые поколения физических моделей с гибридизацией фундаментальных моделей и систем машинного обучения; Практический анализ больших коллекций разнородных данных из различных областей", - отметили в вузе. Работа лаборатории будет строиться на принципе дополнения компетенций Центрального университета и AIRI. Создание совместной лаборатории существенно ускорит прогресс в области искусственного интеллекта, обучения нейронных сетей, интеллектуальной обработки данных и математического моделирования благодаря междисциплинарному взаимодействию и синтезу знаний. Отмечается, что профессор Александр Горбань, доктор физико-математических наук, работает во многих областях фундаментальной и прикладной науки, включая статистическую физику, неравновесную термодинамику, теорию машинного обучения и математическую биологию. Он специализируется на междисциплинарных исследованиях. В спектр тематик входят: динамические системы, математическая химия, математическая физика — вплоть до шестой проблемы Гильберта в узком смысле, интеллектуальный анализ данных и машинное обучение. "При выборе партнеров для научного сотрудничества я в первую очередь ориентируюсь на духовную общность и готовность к развитию. С руководством Центрального университета и AIRI я чувствую близость взглядов на образование и развитие науки. После стольких лет работы за границей приятно видеть, как модифицируется система российского образования — становится прогрессивнее и практикоориентированнее. После выпуска из учебного заведения студент должен понимать, где может применить свои знания", - приводятся в сообщении слова Горбаня. В свою очередь, ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич заявил, что вуз привлекает ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта, включая таких выдающихся ученых как Александр Горбань. "Созданная в сотрудничестве с Институтом AIRI лаборатория не только открывает доступ к передовым разработкам в сфере ИИ, но и культивирует междисциплинарный подход, воспитывая универсальных ученых, способных адаптироваться к быстро меняющимся условиям и решать сложные задачи. Это значительный шаг к развитию отечественного ИТ-сообщества и популяризации искусственного интеллекта в нашей стране, позволяющий будущим поколениям принимать непосредственное участие в создании инновационных решений в этой стратегически важной сфере под руководством признанных ученых с мировым именем", - сказал Ивашкевич.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
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центральный университет (цу)
Центральный университет (ЦУ)
В России создают лабораторию ИИ, анализа данных и моделирования

Лаборатория ИИ, анализа данных и моделирования появится в России

© iStock.com / ErikonaНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© iStock.com / Erikona
Нейросеть. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Центральный университет и Институт AIRI запускают совместную лабораторию искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования, говорится в сообщении пресс-службы вуза.
Руководить лабораторией будет профессор Александр Горбань. Он вернулся из-за рубежа, чтобы совместно с Центральным университетом и AIRI развивать науку и популяризировать ИИ в России. Как уточнили в вузе, профессором опубликовано более 20 книг и 250 научных статей, его h-index (Индекс Хирша - это наукометрический показатель, по которому оценивают продуктивность и востребованность работы ученого) равняется 65. Более 30 учеников профессора Горбаня имеют научную степень, из них семь — степень доктора наук.
Лаборатория будет проводить фундаментальные исследования в области искусственного интеллекта для развития и внедрения новых алгоритмов в бизнес. Также в ее задачи входит подготовка ученых нового поколения.
Совместная лаборатория предоставляет студентам вуза возможность написания диплома под руководством профессора с мировым именем и дальнейшего построения научной карьеры.
"Деятельность лаборатории сосредоточится на следующих направлениях исследований, но не ограничится ими: Мультиагентные гетерогенные системы искусственного интеллекта с взаимным исправлением ошибок; Искусственный интеллект и шестая проблема Гильберта: новые поколения физических моделей с гибридизацией фундаментальных моделей и систем машинного обучения; Практический анализ больших коллекций разнородных данных из различных областей", - отметили в вузе.
Работа лаборатории будет строиться на принципе дополнения компетенций Центрального университета и AIRI. Создание совместной лаборатории существенно ускорит прогресс в области искусственного интеллекта, обучения нейронных сетей, интеллектуальной обработки данных и математического моделирования благодаря междисциплинарному взаимодействию и синтезу знаний.
Отмечается, что профессор Александр Горбань, доктор физико-математических наук, работает во многих областях фундаментальной и прикладной науки, включая статистическую физику, неравновесную термодинамику, теорию машинного обучения и математическую биологию. Он специализируется на междисциплинарных исследованиях. В спектр тематик входят: динамические системы, математическая химия, математическая физика — вплоть до шестой проблемы Гильберта в узком смысле, интеллектуальный анализ данных и машинное обучение.
"При выборе партнеров для научного сотрудничества я в первую очередь ориентируюсь на духовную общность и готовность к развитию. С руководством Центрального университета и AIRI я чувствую близость взглядов на образование и развитие науки. После стольких лет работы за границей приятно видеть, как модифицируется система российского образования — становится прогрессивнее и практикоориентированнее. После выпуска из учебного заведения студент должен понимать, где может применить свои знания", - приводятся в сообщении слова Горбаня.
В свою очередь, ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич заявил, что вуз привлекает ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта, включая таких выдающихся ученых как Александр Горбань.
"Созданная в сотрудничестве с Институтом AIRI лаборатория не только открывает доступ к передовым разработкам в сфере ИИ, но и культивирует междисциплинарный подход, воспитывая универсальных ученых, способных адаптироваться к быстро меняющимся условиям и решать сложные задачи. Это значительный шаг к развитию отечественного ИТ-сообщества и популяризации искусственного интеллекта в нашей стране, позволяющий будущим поколениям принимать непосредственное участие в создании инновационных решений в этой стратегически важной сфере под руководством признанных ученых с мировым именем", - сказал Ивашкевич.
Более 700 человек посетили День открытых дверей Центрального университета - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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