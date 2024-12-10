https://ria.ru/20241210/rossija-1988300858.html
Глава фонда ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к своей стране
Глава фонда ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к своей стране - РИА Новости, 10.12.2024
Глава фонда ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к своей стране
Абсолютное большинство россиян не только сами хотят жить в России, но и того же желают своим детям, в 2014 году этот показатель составлял 72%, сообщил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T04:53
2024-12-10T04:53
2024-12-10T05:00
общество
россия
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян не только сами хотят жить в России, но и того же желают своим детям, в 2014 году этот показатель составлял 72%, сообщил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в интервью сайту "Аргументы и факты". "Абсолютное большинство россиян не только сами хотят жить в России, они желали бы этого и для своих детей (84%). За десять лет такая позиция укрепилась в обществе (2014 год — 72%)", - сказал Абрамов. По его словам, государство в последние годы многое делает для того, чтобы на первый план у молодежи выходили такие традиционные ценности, как семья и дети, чтобы молодые россияне хотели делать что-то для своей страны. Глава Фонда ВЦИОМ отметил, что в настоящее время тревожит ситуация, когда россияне моложе 45 лет активно продвигают идеологию потребительства и "жизни для себя". "Эта западная идеологема пришла к нам лет тридцать назад, она пропагандировалась СМИ, кино и мультфильмами, играми и шоу-бизнесом. И она действительно воспитывает эгоистов", - подчеркнул Абрамов. Он считает, что на снижение рождаемости в большей степени влияют не материальные факторы, а желание "пожить в свое удовольствие". "За минувшее десятилетие в возрастной категории 18—24 года практически в 7 раз больше стало тех, кто утверждает, что семья может быть вообще без детей: было 3%, стало 20%. Так что распространение идей чайлдфри — это серьезная тенденция, которая захватила как раз наших молодых людей", - рассказал Абрамов. Однако глава Фонда ВЦИОМ подчеркнул, что в последнее время в обществе изменилось отношение к семейным ценностям: если еще 10 лет назад большинство россиян считали, что идеальная семья - это семья, в которой двое детей, то сейчас более 50% граждан заявляют, что детей должно быть трое и больше. В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
https://ria.ru/20240313/naselenie-1932643058.html
https://ria.ru/20240425/matvienko-1942193472.html
https://ria.ru/20240920/peskov-1973810106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Глава фонда ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к своей стране
Глава ВЦИОМ Абрамов: большинство граждан хотят, чтобы их дети жили в России
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Абсолютное большинство россиян не только сами хотят жить в России, но и того же желают своим детям, в 2014 году этот показатель составлял 72%, сообщил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в интервью сайту "Аргументы и факты"
.
"Абсолютное большинство россиян не только сами хотят жить в России
, они желали бы этого и для своих детей (84%). За десять лет такая позиция укрепилась в обществе (2014 год — 72%)", - сказал Абрамов.
По его словам, государство в последние годы многое делает для того, чтобы на первый план у молодежи выходили такие традиционные ценности, как семья и дети, чтобы молодые россияне хотели делать что-то для своей страны.
Глава Фонда ВЦИОМ
отметил, что в настоящее время тревожит ситуация, когда россияне моложе 45 лет активно продвигают идеологию потребительства и "жизни для себя".
"Эта западная идеологема пришла к нам лет тридцать назад, она пропагандировалась СМИ, кино и мультфильмами, играми и шоу-бизнесом. И она действительно воспитывает эгоистов", - подчеркнул Абрамов.
Он считает, что на снижение рождаемости в большей степени влияют не материальные факторы, а желание "пожить в свое удовольствие".
"За минувшее десятилетие в возрастной категории 18—24 года практически в 7 раз больше стало тех, кто утверждает, что семья может быть вообще без детей: было 3%, стало 20%. Так что распространение идей чайлдфри — это серьезная тенденция, которая захватила как раз наших молодых людей", - рассказал Абрамов.
Однако глава Фонда ВЦИОМ подчеркнул, что в последнее время в обществе изменилось отношение к семейным ценностям: если еще 10 лет назад большинство россиян считали, что идеальная семья - это семья, в которой двое детей, то сейчас более 50% граждан заявляют, что детей должно быть трое и больше.
В конце ноября президент России Владимир Путин
подписал закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.