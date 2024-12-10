https://ria.ru/20241210/rossija-1988300858.html

Глава фонда ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к своей стране

Глава фонда ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к своей стране - РИА Новости, 10.12.2024

Глава фонда ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к своей стране

Абсолютное большинство россиян не только сами хотят жить в России, но и того же желают своим детям, в 2014 году этот показатель составлял 72%, сообщил... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T04:53

2024-12-10T04:53

2024-12-10T05:00

общество

россия

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян не только сами хотят жить в России, но и того же желают своим детям, в 2014 году этот показатель составлял 72%, сообщил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в интервью сайту "Аргументы и факты". "Абсолютное большинство россиян не только сами хотят жить в России, они желали бы этого и для своих детей (84%). За десять лет такая позиция укрепилась в обществе (2014 год — 72%)", - сказал Абрамов. По его словам, государство в последние годы многое делает для того, чтобы на первый план у молодежи выходили такие традиционные ценности, как семья и дети, чтобы молодые россияне хотели делать что-то для своей страны. Глава Фонда ВЦИОМ отметил, что в настоящее время тревожит ситуация, когда россияне моложе 45 лет активно продвигают идеологию потребительства и "жизни для себя". "Эта западная идеологема пришла к нам лет тридцать назад, она пропагандировалась СМИ, кино и мультфильмами, играми и шоу-бизнесом. И она действительно воспитывает эгоистов", - подчеркнул Абрамов. Он считает, что на снижение рождаемости в большей степени влияют не материальные факторы, а желание "пожить в свое удовольствие". "За минувшее десятилетие в возрастной категории 18—24 года практически в 7 раз больше стало тех, кто утверждает, что семья может быть вообще без детей: было 3%, стало 20%. Так что распространение идей чайлдфри — это серьезная тенденция, которая захватила как раз наших молодых людей", - рассказал Абрамов. Однако глава Фонда ВЦИОМ подчеркнул, что в последнее время в обществе изменилось отношение к семейным ценностям: если еще 10 лет назад большинство россиян считали, что идеальная семья - это семья, в которой двое детей, то сейчас более 50% граждан заявляют, что детей должно быть трое и больше. В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

https://ria.ru/20240313/naselenie-1932643058.html

https://ria.ru/20240425/matvienko-1942193472.html

https://ria.ru/20240920/peskov-1973810106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, вциом