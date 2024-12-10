https://ria.ru/20241210/rosfinmonitoring-1988447687.html

Водочного магната Шефлера* внесли в список террористов и экстремистов

Водочного магната Шефлера* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 10.12.2024

Водочного магната Шефлера* внесли в список террористов и экстремистов

Водочный магнат Юрий Шефлер* и связанные с ним компании внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:52

2024-12-10T16:52

2024-12-10T16:59

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Водочный магнат Юрий Шефлер* и связанные с ним компании внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Организации... Объединение, членами которого являются: Шефлер Юрий Викторович*,10.09.1967 года рождения,урож. г. Орел; частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Амбер Бевередж Груп Холдинг С.А.Р.Л.(Amber Beverage Group Holding S.A.R.L., страна - Великое Герцогство Люксембург, дата регистрации - 03.10,2017, регистрационный номер - в218246); частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Столи Труп С.А.Р.Л.(Stoli Group S.A.R.L., страна - Великое Герцогство Люксембург, дата регистрации - 09.01.2007, регистрационный номер - в123116)", - говорится в перечне.В июле Тамбовский суд признал владельца водочных марок "Московская" и "Столичная" Юрия Шефлера* и ряд его компаний экстремистским объединением и изъял в пользу государства активы, расположенные в РФ.По данным источника РИА Новости, группа компаний Шефлера* в основном работает в странах Евросоюза (Латвия, Люксембург, Нидерланды), а также на территории отдельных регионов России, деятельность их направлена "против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства". Объединение де-факто активизировалось в 2014 году после антиконституционного переворота в Киеве. Сам Шефлер* поощряет обстрелы российских регионов со стороны украинской армии, заявлял собеседник агентства.Источник пояснял, что Шефлер* контролирует деятельность "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л." и "Столи Груп С.а.р.л.", а уже через них владеет значительными активами, получает постоянные и высокие доходы, в том числе в России. Кроме того, в судах Европы он пытается лишить российское госпредприятие "Союзплодимпорт" прав на алкогольные торговые марки "Столичная" и "Московская", которые в конце 1990-х годов были похищены Шефлером* и в дальнейшем использовались при производстве водочной продукции и ее реализации за рубежом.Источник рассказал, что структуры Шефлера* проводят акции для материальной поддержки киевского режима. В 2022 году "Столи Груп С.а.р.л." в поддержку Украины провела ребрендинг с целью исключения каких-либо ассоциаций с Россией, изменив наименование водки со "Столичная" на "Столи". Этой же компанией выпущена лимитированная серия алкогольной продукции, доходы от продажи которой в полном объеме направлены в качестве помощи украинскому государству.Источник отмечал, что и сами компании финансируют фонд "Поддержи Украину", через который в 2022–2023 годы украинским вооруженным силам было перечислено более 38 миллионов евро. Данные обстоятельства позволяют квалифицировать Шефлера*, "Амбер Бевередж Груп Холдинг С.а.р.л." и "Столи Груп С.а.р.л." как членов единой группы, целями которой является воспрепятствование законной деятельности государственных органов России и посягательство на территориальную целостность РФ. При этом, по данным источника, часть их активов размещается в России, в частности, в Тамбовской области функционирует "Амбер Талвис", крупный производитель алкогольной продукции с мощностью 10 тысяч декалитров в сутки, чья капитализация превышает 2 миллиарда рублей, а ежегодная выручка составляет 1,5 миллиарда рублей. Прибыль перечисляется за рубеж в пользу участников экстремистского объединения, объем таких финансовых операций за 2019–2022 годы превысил 1,6 миллиарда рублей. Шефлер также владеет расположенными в Калининграде АО "СПИ-РВВК" и ООО "РВВК".*Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20241204/rosfinmonitoring-1987333702.html

https://ria.ru/20241202/figuranty-1986898116.html

https://ria.ru/20241114/lep-1983786922.html

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика, россия, латвия, люксембург (округ)