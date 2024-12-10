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СМИ: Европа терпит огромные убытки из-за одного решения России - РИА Новости, 10.12.2024
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15:16 10.12.2024
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СМИ: Европа терпит огромные убытки из-за одного решения России
СМИ: Европа терпит огромные убытки из-за одного решения России - РИА Новости, 10.12.2024
СМИ: Европа терпит огромные убытки из-за одного решения России
Европейские авиаперевозчики вынуждены сокращать количество рейсов в Китай из-за ответных российских санкций, пишет газета Politico со ссылкой на экспертов... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:16
2024-12-10T15:16
россия
китай
азия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Европейские авиаперевозчики вынуждены сокращать количество рейсов в Китай из-за ответных российских санкций, пишет газета Politico со ссылкой на экспертов Немецкого центра авиации и космонавтики."Все европейские аэропорты к северу от 50-го градуса широты испытывают значительное увеличение времени полета, более чем на сто минут на некоторых маршрутах", — говорится в материале.Отмечается, что на некоторых маршрутах продолжительность полета может увеличиваться на 200 и более минут, в связи с чем увеличивается и стоимость билетов. Такие осложнения вызваны необходимостью облетать территорию России после того, как страна закрыла воздушное пространство для самолетов из западных стран.При этом, как подчеркивается в тексте статьи, "китайские и другие неевропейские перевозчики увеличивают количество прямых рейсов из Азии в европейские города".После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Среди прочих под ударом оказался и сектор гражданской авиации. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ответила на это зеркально.
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россия, китай, азия, в мире
Россия, Китай, Азия, В мире
СМИ: Европа терпит огромные убытки из-за одного решения России

Politico: западные авиакомпании сократили число рейсов в Китай из-за санкций РФ

© iStock.com / AneeseПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© iStock.com / Aneese
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Европейские авиаперевозчики вынуждены сокращать количество рейсов в Китай из-за ответных российских санкций, пишет газета Politico со ссылкой на экспертов Немецкого центра авиации и космонавтики.
"Все европейские аэропорты к северу от 50-го градуса широты испытывают значительное увеличение времени полета, более чем на сто минут на некоторых маршрутах", — говорится в материале.
Отмечается, что на некоторых маршрутах продолжительность полета может увеличиваться на 200 и более минут, в связи с чем увеличивается и стоимость билетов. Такие осложнения вызваны необходимостью облетать территорию России после того, как страна закрыла воздушное пространство для самолетов из западных стран.
При этом, как подчеркивается в тексте статьи, "китайские и другие неевропейские перевозчики увеличивают количество прямых рейсов из Азии в европейские города".
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Среди прочих под ударом оказался и сектор гражданской авиации. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ответила на это зеркально.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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