https://ria.ru/20241210/reys-1988411658.html

СМИ: Европа терпит огромные убытки из-за одного решения России

СМИ: Европа терпит огромные убытки из-за одного решения России - РИА Новости, 10.12.2024

СМИ: Европа терпит огромные убытки из-за одного решения России

Европейские авиаперевозчики вынуждены сокращать количество рейсов в Китай из-за ответных российских санкций, пишет газета Politico со ссылкой на экспертов... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:16

2024-12-10T15:16

2024-12-10T15:16

россия

китай

азия

в мире

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Европейские авиаперевозчики вынуждены сокращать количество рейсов в Китай из-за ответных российских санкций, пишет газета Politico со ссылкой на экспертов Немецкого центра авиации и космонавтики."Все европейские аэропорты к северу от 50-го градуса широты испытывают значительное увеличение времени полета, более чем на сто минут на некоторых маршрутах", — говорится в материале.Отмечается, что на некоторых маршрутах продолжительность полета может увеличиваться на 200 и более минут, в связи с чем увеличивается и стоимость билетов. Такие осложнения вызваны необходимостью облетать территорию России после того, как страна закрыла воздушное пространство для самолетов из западных стран.При этом, как подчеркивается в тексте статьи, "китайские и другие неевропейские перевозчики увеличивают количество прямых рейсов из Азии в европейские города".После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Среди прочих под ударом оказался и сектор гражданской авиации. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ответила на это зеркально.

https://ria.ru/20241209/vstrecha-1988024289.html

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китай

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россия, китай, азия, в мире