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"Билайн" открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова
"Билайн" открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова - РИА Новости, 10.12.2024
"Билайн" открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова
Техническая лаборатория в составе учебно-производственного центра по отрасли "Радиоэлектроника" открылась на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:00
2024-12-10T10:00
2024-12-10T10:00
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Техническая лаборатория в составе учебно-производственного центра по отрасли "Радиоэлектроника" открылась на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ имени Г.В. Плеханова при поддержке "Билайн", сообщает компания.Лаборатория открывается в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет", в ней будут проходить занятия для студентов по специальности "Сетевое и системное администрирование", в том числе практические занятия на оборудовании, предоставленном билайном."Мы уверены, что лаборатория станет центром притяжения для амбициозных студентов, готовых не только осваивать, но и создавать новые технологии. Здесь будут проходить учебные занятия, научные исследования и проекты, которые помогут студентам развиваться и становиться востребованными специалистами. Билайн всегда поддерживал образование, и мы уверены, что совместно с РЭУ мы создадим уникальную экосистему для подготовки нового поколения профессионалов", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), руководителя технического блока Валерия Шоржина на церемонии открытия.Как отмечается в сообщении, "Билайн" как инженерная компания с 2024 года является партнером национального проекта "Наука и университеты" и способствует подготовке высококвалифицированных технических специалистов на базе РЭУ."Сотрудничество с нашими отраслевыми партнерами обладающих мастерством, богатым практическим опытом и глубинным пониманием задач, позволяет воплощать в жизнь самые амбициозные идеи. Вместе с нашим профессиональным коллективом мы создаем прочную основу, способную не только отвечать вызовам сегодняшнего дня, но и формировать будущее. Совместные проекты — это не просто работа. Это объединение усилий, которое рождает результат стратегического масштаба, столь значимый для всей страны", - подчеркнул, в свою очередь, проректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Алексей Никулин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, билайн, рэу имени г. в. плеханова, вымпелком
Общество, Билайн, РЭУ имени Г. В. Плеханова, ВымпелКом
"Билайн" открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова
"Билайн": на базе техникума РЭУ им. Плеханова открылась техническая лаборатория
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Техническая лаборатория в составе учебно-производственного центра по отрасли "Радиоэлектроника" открылась на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ имени Г.В. Плеханова при поддержке "Билайн", сообщает компания.
Лаборатория открывается в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет", в ней будут проходить занятия для студентов по специальности "Сетевое и системное администрирование", в том числе практические занятия на оборудовании, предоставленном билайном.
"Мы уверены, что лаборатория станет центром притяжения для амбициозных студентов, готовых не только осваивать, но и создавать новые технологии. Здесь будут проходить учебные занятия, научные исследования и проекты, которые помогут студентам развиваться и становиться востребованными специалистами. Билайн
всегда поддерживал образование, и мы уверены, что совместно с РЭУ
мы создадим уникальную экосистему для подготовки нового поколения профессионалов", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ПАО "ВымпелКом
" (бренд "Билайн"), руководителя технического блока Валерия Шоржина на церемонии открытия.
Как отмечается в сообщении, "Билайн" как инженерная компания с 2024 года является партнером национального проекта "Наука и университеты" и способствует подготовке высококвалифицированных технических специалистов на базе РЭУ.
"Сотрудничество с нашими отраслевыми партнерами обладающих мастерством, богатым практическим опытом и глубинным пониманием задач, позволяет воплощать в жизнь самые амбициозные идеи. Вместе с нашим профессиональным коллективом мы создаем прочную основу, способную не только отвечать вызовам сегодняшнего дня, но и формировать будущее. Совместные проекты — это не просто работа. Это объединение усилий, которое рождает результат стратегического масштаба, столь значимый для всей страны", - подчеркнул, в свою очередь, проректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Алексей Никулин.