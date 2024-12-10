Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/reu-1988192647.html
"Билайн" открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова
"Билайн" открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова - РИА Новости, 10.12.2024
"Билайн" открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова
Техническая лаборатория в составе учебно-производственного центра по отрасли "Радиоэлектроника" открылась на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:00
2024-12-10T10:00
общество
билайн
рэу имени г. в. плеханова
вымпелком
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929969988_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_36c5bed39bc036ad8a6023cb70cfe0d8.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Техническая лаборатория в составе учебно-производственного центра по отрасли "Радиоэлектроника" открылась на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ имени Г.В. Плеханова при поддержке "Билайн", сообщает компания.Лаборатория открывается в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет", в ней будут проходить занятия для студентов по специальности "Сетевое и системное администрирование", в том числе практические занятия на оборудовании, предоставленном билайном."Мы уверены, что лаборатория станет центром притяжения для амбициозных студентов, готовых не только осваивать, но и создавать новые технологии. Здесь будут проходить учебные занятия, научные исследования и проекты, которые помогут студентам развиваться и становиться востребованными специалистами. Билайн всегда поддерживал образование, и мы уверены, что совместно с РЭУ мы создадим уникальную экосистему для подготовки нового поколения профессионалов", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), руководителя технического блока Валерия Шоржина на церемонии открытия.Как отмечается в сообщении, "Билайн" как инженерная компания с 2024 года является партнером национального проекта "Наука и университеты" и способствует подготовке высококвалифицированных технических специалистов на базе РЭУ."Сотрудничество с нашими отраслевыми партнерами обладающих мастерством, богатым практическим опытом и глубинным пониманием задач, позволяет воплощать в жизнь самые амбициозные идеи. Вместе с нашим профессиональным коллективом мы создаем прочную основу, способную не только отвечать вызовам сегодняшнего дня, но и формировать будущее. Совместные проекты — это не просто работа. Это объединение усилий, которое рождает результат стратегического масштаба, столь значимый для всей страны", - подчеркнул, в свою очередь, проректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Алексей Никулин.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929969988_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2c865ee8c0d65d7ae74160395482bd9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, билайн, рэу имени г. в. плеханова, вымпелком
Общество, Билайн, РЭУ имени Г. В. Плеханова, ВымпелКом
"Билайн" открыл техническую лабораторию на базе техникума РЭУ им. Плеханова

"Билайн": на базе техникума РЭУ им. Плеханова открылась техническая лаборатория

© iStock.com / skynesherСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© iStock.com / skynesher
Студенты во время занятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Техническая лаборатория в составе учебно-производственного центра по отрасли "Радиоэлектроника" открылась на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ имени Г.В. Плеханова при поддержке "Билайн", сообщает компания.
Лаборатория открывается в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет", в ней будут проходить занятия для студентов по специальности "Сетевое и системное администрирование", в том числе практические занятия на оборудовании, предоставленном билайном.
"Мы уверены, что лаборатория станет центром притяжения для амбициозных студентов, готовых не только осваивать, но и создавать новые технологии. Здесь будут проходить учебные занятия, научные исследования и проекты, которые помогут студентам развиваться и становиться востребованными специалистами. Билайн всегда поддерживал образование, и мы уверены, что совместно с РЭУ мы создадим уникальную экосистему для подготовки нового поколения профессионалов", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), руководителя технического блока Валерия Шоржина на церемонии открытия.
Как отмечается в сообщении, "Билайн" как инженерная компания с 2024 года является партнером национального проекта "Наука и университеты" и способствует подготовке высококвалифицированных технических специалистов на базе РЭУ.
"Сотрудничество с нашими отраслевыми партнерами обладающих мастерством, богатым практическим опытом и глубинным пониманием задач, позволяет воплощать в жизнь самые амбициозные идеи. Вместе с нашим профессиональным коллективом мы создаем прочную основу, способную не только отвечать вызовам сегодняшнего дня, но и формировать будущее. Совместные проекты — это не просто работа. Это объединение усилий, которое рождает результат стратегического масштаба, столь значимый для всей страны", - подчеркнул, в свою очередь, проректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Алексей Никулин.
 
ОбществоБилайнРЭУ имени Г. В. ПлехановаВымпелКом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала