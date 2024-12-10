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На развитие сел Архангельской области направят 3,2 млрд руб за 3 года

На развитие сел Архангельской области направят 3,2 млрд руб за 3 года - РИА Новости, 10.12.2024

На развитие сел Архангельской области направят 3,2 млрд руб за 3 года

Архангельская область в ближайшие три года получит 3,2 миллиарда рублей на программу комплексного развития сельских территорий, причем три миллиона из них –... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T17:25

2024-12-10T17:25

2024-12-10T17:25

архангельская область

архангельская область

россия

няндома

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 10 дек – РИА Новости. Архангельская область в ближайшие три года получит 3,2 миллиарда рублей на программу комплексного развития сельских территорий, причем три миллиона из них – средства федерального бюджета, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. "Архангельская область входит в число самых активных участников госпрограммы комплексного развития сельских территорий. За три года на реализацию проектов КРСТ в Архангельской области будет направлено 3,2 миллиарда рублей, из них три миллиарда рублей – привлеченные регионом средства федерального бюджета", - говорится в сообщении. По словам главы региона Александра Цыбульского, в следующем году в рамках программы регион получит почти 1,4 миллиарда рублей – самый большой объем федерального финансирования среди всех субъектов России. "Это даст возможность поддержать инициативы местных жителей, связанные со строительством и капитальным ремонтом социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, благоустройством общественных территорий", - сообщил глава региона в социальных сетях. Как отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко, в ближайшие три года в госпрограмме КРСТ примут участие семь муниципалитетов, которым предстоит реализовать более 20 проектов, в том числе завершить работы на переходящих объектах предшествующих лет. Так, в поселке Березник Устьянского округа будет завершено строительство начальной школы на 400 мест с детским садом на 180 воспитанников, а также интерната, где смогут проживать 200 человек. В селе Карпогоры Пинежского округа в порядок приведут пятикилометровый участок водопроводных сетей и завершат строительство спортивной площадки. Проект КРСТ в Няндоме предусматривает строительство линии освещения, капитальный ремонт здания детского сада №10 "Улыбка", а также строительство и реконструкцию элементов системы водоснабжения окружного центра. В Холмогорах капитально отремонтируют здание детского сада "Журавушка", будет построена модульная станция биологической очистки сточных вод, а также выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей и напорного коллектора. В Приморском округе проведут капитальный ремонт Катунинской средней школы. Кроме того, планируется развитие системы уличного освещения поселка. В Мезени отремонтируют лыжную базу, детско-юношескую спортивную школу, а также предполагается строительство тепловых сетей в микрорайоне Малая Слобода. В Каргополе проведут капитальный ремонт Дома детского творчества, детской школы искусств №11, двух центров социального обслуживания, а также местного стадиона, кроме того, реконструируют систему водоотведения города. По словам Евгения Автушенко, целый ряд мероприятий КРСТ, реализация которых началась ранее, будет завершен до конца текущего года. Это строительство Дома культуры и очистных сооружений в поселке Талаги Приморского округа, капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы в селе Ильинско-Подомское Вилегодского округа. Он также отметил, что план работ текущего года по ремонту дорог в Няндомском и Приморском округах в рамках КРСТ уже выполнен.

https://ria.ru/20241206/shkoly-1987822143.html

https://ria.ru/20241204/dzyudo-1987254476.html

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архангельская область, россия, няндома, александр цыбульский