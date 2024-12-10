https://ria.ru/20241210/raketa-1988343010.html

Над Курской областью сбили ракету

Над Курской областью сбили ракету - РИА Новости, 10.12.2024

Над Курской областью сбили ракету

Ракета ВСУ утром во вторник была уничтожена в небе над Курской областью, сообщили в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:13

2024-12-10T11:13

2024-12-10T11:21

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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КУРСК, 10 дек - РИА Новости. Ракета ВСУ утром во вторник была уничтожена в небе над Курской областью, сообщили в Telegram-канале правительства региона."Украинская ракета была уничтожена утром в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

курская область

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курская область, безопасность