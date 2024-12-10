https://ria.ru/20241210/raketa-1988343010.html
Над Курской областью сбили ракету
Над Курской областью сбили ракету - РИА Новости, 10.12.2024
Над Курской областью сбили ракету
Ракета ВСУ утром во вторник была уничтожена в небе над Курской областью, сообщили в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:13
2024-12-10T11:13
2024-12-10T11:21
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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КУРСК, 10 дек - РИА Новости. Ракета ВСУ утром во вторник была уничтожена в небе над Курской областью, сообщили в Telegram-канале правительства региона."Украинская ракета была уничтожена утром в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
Над Курской областью сбили ракету
Над Курской областью уничтожили украинскую ракету